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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:35

  v57 написав:ездить врлде можна и по просроченой

Ко Дню Киева боксер может пополнить,а тапера ж выход только банкоматом :wink:
Я в газете читал :D
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:02

Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:06

  candidat написав:Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?

Тепла лінія.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:11

  candidat написав:Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?

Телега под номер тел :arrow: @OschadBot.Надо ток 4 последних номера карты.
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... u-telegram
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:29

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?

Тепла лінія.

Через автоответчик вроде ж платно уже было. Или имеете в виду, с оператоом лично общаться и спрашивать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:30

  Мизантрóп написав:
  candidat написав:Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?

Телега под номер тел :arrow: @OschadBot.Надо ток 4 последних номера карты.
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... u-telegram

Спасибо, попробую разобраться.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:47

Re: Ощадбанк

  candidat написав:с оператоом лично общаться
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1806180718081809
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