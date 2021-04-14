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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Мизантрóп
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:02
Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?
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candidat
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:06
candidat написав:
Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?
Тепла лінія.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:11
candidat написав:
Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?
Телега под номер тел
@OschadBot.Надо ток 4 последних номера карты.https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... u-telegram
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Мизантрóп
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:29
Квесторе_поверніться написав: candidat написав:
Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?
Тепла лінія.
Через автоответчик вроде ж платно уже было. Или имеете в виду, с оператоом лично общаться и спрашивать?
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candidat
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:30
Мизантрóп написав: candidat написав:
Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?
Телега под номер тел
@OschadBot.Надо ток 4 последних номера карты.https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... u-telegram
Спасибо, попробую разобраться.
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candidat
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:47
candidat написав:
с оператоом лично общаться
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Квесторе_поверніться
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