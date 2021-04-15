RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1807180818091810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:43

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?

Тепла лінія.

Так в тарифах же такая информация:

Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку 3 грн. (кожний запит)

Разве сюда не входит способ "задать вопрос об остатке консультанту горячей линии"?
candidat
 
Повідомлень: 809
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:52

А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?
candidat
 
Повідомлень: 809
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1807180818091810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94477)
15.04.2021 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.