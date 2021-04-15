Так в тарифах же такая информация:
Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку 3 грн. (кожний запит)
Разве сюда не входит способ "задать вопрос об остатке консультанту горячей линии"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 22:43
Так в тарифах же такая информация:
Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку 3 грн. (кожний запит)
Разве сюда не входит способ "задать вопрос об остатке консультанту горячей линии"?
Додано: Чет 15 кві, 2021 22:52
А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?
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