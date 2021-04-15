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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 22:43
Квесторе_поверніться написав: candidat написав:
Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?
Тепла лінія.
Так в тарифах же такая информация:
Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку 3 грн. (кожний запит)
Разве сюда не входит способ "задать вопрос об остатке консультанту горячей линии"?
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candidat
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Додано: Чет 15 кві, 2021 22:52
А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?
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candidat
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 00:36
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:14
candidat написав:
А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?
Теперь хоть одна причина остаться в ощаде есть?
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nekefer
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:29
candidat написав:
Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку 3 грн. (кожний запит)
Разве сюда не входит способ "задать вопрос об остатке консультанту горячей линии"?
Так, Ви праві, навіть за перший запит Ощад забирає 3 грн.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:31
nekefer написав: candidat написав:
А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?
Теперь хоть одна причина остаться в ощаде есть?
До 15000 зняття з карти в банкоматі без комісії.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:33
nekefer написав: candidat написав:
А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?
Теперь хоть одна причина остаться в ощаде есть?
з/п проэкт как Укргаздобыча,Новапэй и т.д. с абонкой от 80 грн. в год до 25грн. в мес
Но лимит на банкоматы 30к в мес. и 2 раза в кассе анлим
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Мизантрóп
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