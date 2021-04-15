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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1807180818091810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:43

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Есть способ бесплатно проверить остаток на карточном счету, если смс-информирования нет, банкинга, соответственно, тоже, а банкомат далеко?

Тепла лінія.

Так в тарифах же такая информация:

Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку 3 грн. (кожний запит)

Разве сюда не входит способ "задать вопрос об остатке консультанту горячей линии"?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:52

А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 00:36

candidat да, с 25 марта
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:14

  candidat написав:А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?

Теперь хоть одна причина остаться в ощаде есть?
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:29

Re: Ощадбанк

  candidat написав:Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку 3 грн. (кожний запит)

Разве сюда не входит способ "задать вопрос об остатке консультанту горячей линии"?

Так, Ви праві, навіть за перший запит Ощад забирає 3 грн. :( :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:31

  nekefer написав:
  candidat написав:А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?

Теперь хоть одна причина остаться в ощаде есть?

До 15000 зняття з карти в банкоматі без комісії.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:33

  nekefer написав:
  candidat написав:А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?

Теперь хоть одна причина остаться в ощаде есть?

з/п проэкт как Укргаздобыча,Новапэй и т.д. с абонкой от 80 грн. в год до 25грн. в мес
Но лимит на банкоматы 30к в мес. и 2 раза в кассе анлим
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:33

  Квесторе_поверніться написав:
  nekefer написав:Теперь хоть одна причина остаться в ощаде есть?

До 15000 зняття з карти в банкоматі без комісії.

За день чи за місяць? :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:51

  AleksD написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  nekefer написав:Теперь хоть одна причина остаться в ощаде есть?

До 15000 зняття з карти в банкоматі без комісії.

За день чи за місяць? :roll:

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  #<1 ... 1807180818091810
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