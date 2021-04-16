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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:21
sens написав: AleksD написав: Квесторе_поверніться написав:
До 15000 зняття з карти в банкоматі без комісії.
За день чи за місяць?
и зачем было с нормального банка в этот шлам переводить?
Банка хоче заробляти на імяреках.
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Квесторе_поверніться
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