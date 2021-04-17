Банка хоче заробляти на імяреках.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:21
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40
Re: Ощадбанк
Пишуть, що Ощад хочуть продати, тому можливо довгострокові цілі (втрата клієнтів) не враховують, а короткостороково хочуть перед продажем засвітити динаміку комісійних? До речі вже пишуть, що розпочали розгляд справ проти АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" за підозрою у встановленні завищеної комісії за еквайринґ
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:32
Договор на сайте может найдете, а так будет заява приєднання без описания условий. Напишите заяву в бухгалтерию, чтобы платили з/п на удобную для вас карту удобного вам банка. Будут артачиться пригрозите что пожалуетесь на них в соответствующие органы и их штрафанут (правда вас при этом могут попросить сменить место работы еще раз...)
А интересно, если банк вам отказал в обслуживании и закрыл все счета, как они тогда будут платить з/п? (как вариант - скажите. что у вас с ощадом проблемы и вы там не можете открыть счет/карту, хотя организация может без вашего ведома открыть вам карту и вас перед фактом поставить - не знаю или такое сейчас практикуется, но когда-то такое было)
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