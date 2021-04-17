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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1808180918101811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:21

  sens написав:
  AleksD написав:
  Квесторе_поверніться написав:До 15000 зняття з карти в банкоматі без комісії.

За день чи за місяць? :roll:
и зачем было с нормального банка в этот шлам переводить?

Банка хоче заробляти на імяреках.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40

Re: Ощадбанк

  candidat написав:А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?

Пишуть, що Ощад хочуть продати, тому можливо довгострокові цілі (втрата клієнтів) не враховують, а короткостороково хочуть перед продажем засвітити динаміку комісійних? До речі вже пишуть, що розпочали розгляд справ проти АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" за підозрою у встановленні завищеної комісії за еквайринґ
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/16/673075/
natalia_baranovag
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:32

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:А ше можна взяти зарплатку з абонкою...будьте пильні. :)

Абонка в зарплатному проекті?
Буду читати кожну букву в договорі, і хай весь світ почекає. : lol:

Договор на сайте может найдете, а так будет заява приєднання без описания условий. Напишите заяву в бухгалтерию, чтобы платили з/п на удобную для вас карту удобного вам банка. :wink: Будут артачиться пригрозите что пожалуетесь на них в соответствующие органы и их штрафанут :twisted: (правда вас при этом могут попросить сменить место работы еще раз...)
А интересно, если банк вам отказал в обслуживании и закрыл все счета, как они тогда будут платить з/п? (как вариант - скажите. что у вас с ощадом проблемы и вы там не можете открыть счет/карту, хотя организация может без вашего ведома открыть вам карту и вас перед фактом поставить - не знаю или такое сейчас практикуется, но когда-то такое было)
ol_zy
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  #<1 ... 1808180918101811
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