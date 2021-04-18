Банка хоче заробляти на імяреках.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:21
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40
Re: Ощадбанк
Пишуть, що Ощад хочуть продати, тому можливо довгострокові цілі (втрата клієнтів) не враховують, а короткостороково хочуть перед продажем засвітити динаміку комісійних? До речі вже пишуть, що розпочали розгляд справ проти АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" за підозрою у встановленні завищеної комісії за еквайринґ
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:32
Договор на сайте может найдете, а так будет заява приєднання без описания условий. Напишите заяву в бухгалтерию, чтобы платили з/п на удобную для вас карту удобного вам банка. Будут артачиться пригрозите что пожалуетесь на них в соответствующие органы и их штрафанут (правда вас при этом могут попросить сменить место работы еще раз...)
А интересно, если банк вам отказал в обслуживании и закрыл все счета, как они тогда будут платить з/п? (как вариант - скажите. что у вас с ощадом проблемы и вы там не можете открыть счет/карту, хотя организация может без вашего ведома открыть вам карту и вас перед фактом поставить - не знаю или такое сейчас практикуется, но когда-то такое было)
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:27
В общем, пришел я в ощАд, начали оформлять. Подписал копии документов и тут мне начинают рассказывать УСЛОВИЯ для зарплатной карты. Надо делать покупки от 1000 грн в месяц, иначе будет списываться абонка 25 грн в месяц.
Я не долго думая послал в лес. Спрашиваю: на каком основании в зп проекте я должен платить ещё какую-то абонку? Ответ: такие условия.
В общем, пошел в нужный мне банк, оформил ещё одну карту, взял реквизиты и завтра пойду воевать. Напишу заявление, что хочу получать зп на свою карту, напомню им о ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" и постановлении Правления НБУ от 24.04.2020 г. № 56. Если захотят увольнять - пусть увольняют. Я сейчас на испытательном, поэтому могут запросто через месяц уволить.
Тут уже дело принципа. Я себя уважаю и никаких абонплат из зарплаты платить не собираюсь. А работа, как писал mustbe, из разряда обычных (есть ещё убогие и сказочные).
п.с. не могу найти ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" (на одном сайте написано), но в ст.24 нашел такое:
"За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця".
Додано: Пон 19 кві, 2021 15:10
Так слід було просити карту найнижчого клачу без абонки МС чи Візу.
А іншу банку, то в Сіба хороша зарплатка.
Додано: Пон 19 кві, 2021 15:18
Других вариантов сотрудник банка мне не предлагал. В рамках зп проекта выдают такую карту с абонкой и условиями, чтобы не платить эту абонку.
п.с. а куда жаловаться вдруг чего, в НБУ?
Додано: Пон 19 кві, 2021 15:21
Заяву на Видачу зарплатки найнижчого класу, з реєстрацією.
Відповідь банки. А потім вже скарга в НБУ (при відмові), про навязування платних послуг.
Додано: Пон 19 кві, 2021 15:31
С регистрацией где и как? Ещё прикол - звоню сейчас на горячку Ощада, бот меня уже называет по имени и отчеству, при том, что карт Ощада у меня ещё нет и ничего я не подписывал, кроме копий ИНН и паспорта. Один оператор перенаправил меня на другого с моим вопросом, уже минут 10 на линии.
upd: напугал оператора жалобами в НБУ, просил перенаправить на кого-то выше, просил оформить заявку. В общем, послать меня не получилось, выяснил таки 2 момента:
1. То, что я уже в базе, не имея карт и ничего не подписывая - оператор говорит, что сотрудник банка не должен был заносить меня в базу. Уже одно нарушение.
2. Если в рамках ЗП проекта указан именно один тип карты, то другого выдать не могут. Но потом я начал возмущаться и в итоге, после некоторого ожидания, она всё таки родила, что сотрудник должна была предлагать другие виды карт без абонплат, если пластик есть в наличии или сказать, когда будет. Мне ничего не предлагали, естественно.
В общем, пойду ещё раз в банк и буду требовать другую карту без абонплаты. Если будет говорить, что других вариантов нет, то писать письменное заявление с регистрацией?
Ещё завтра попробую сделать выплату ЗП на свою карту, если нет - буду бороться с Ощадом.
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:13
Re: Ощадбанк
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