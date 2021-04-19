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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1808180918101811 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 506 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 151 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 141 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 506 Додано: Суб 17 кві, 2021 08:21 sens написав: AleksD написав: Квесторе_поверніться написав: До 15000 зняття з карти в банкоматі без комісії. До 15000 зняття з карти в банкоматі без комісії.

За день чи за місяць? За день чи за місяць? и зачем было с нормального банка в этот шлам переводить? и зачем было с нормального банка в этот шлам переводить?

Банка хоче заробляти на імяреках. Банка хоче заробляти на імяреках. Квесторе_поверніться Повідомлень: 37161 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40 Re: Ощадбанк candidat написав: А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%? А что, бесплатные переводы до 5000 грн в другие банки через Ощад24/7 - фсё? Ощадбанк лавочку прикрыл? Теперь перевод на любую сумму - комиссия 0,5%?

Пишуть, що Ощад хочуть продати, тому можливо довгострокові цілі (втрата клієнтів) не враховують, а короткостороково хочуть перед продажем засвітити динаміку комісійних? До речі вже пишуть, що розпочали розгляд справ проти АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" за підозрою у встановленні завищеної комісії за еквайринґ

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/16/673075/ Пишуть, що Ощад хочуть продати, тому можливо довгострокові цілі (втрата клієнтів) не враховують, а короткостороково хочуть перед продажем засвітити динаміку комісійних? До речі вже пишуть, що розпочали розгляд справ проти АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" за підозрою у встановленні завищеної комісії за еквайринґ natalia_baranovag

Повідомлень: 24 З нами з: 05.03.21 Подякував: 10 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 21:32 Striker написав: Квесторе_поверніться написав: А ше можна взяти зарплатку з абонкою...будьте пильні. А ше можна взяти зарплатку з абонкою...будьте пильні.

Абонка в зарплатному проекті?

Буду читати кожну букву в договорі, і хай весь світ почекає. : lol: Абонка в зарплатному проекті?Буду читати кожну букву в договорі, і хай весь світ почекає. : lol:

Договор на сайте может найдете, а так будет заява приєднання без описания условий. Напишите заяву в бухгалтерию, чтобы платили з/п на удобную для вас карту удобного вам банка. Будут артачиться пригрозите что пожалуетесь на них в соответствующие органы и их штрафанут (правда вас при этом могут попросить сменить место работы еще раз...)

А интересно, если банк вам отказал в обслуживании и закрыл все счета, как они тогда будут платить з/п? (как вариант - скажите. что у вас с ощадом проблемы и вы там не можете открыть счет/карту, хотя организация может без вашего ведома открыть вам карту и вас перед фактом поставить - не знаю или такое сейчас практикуется, но когда-то такое было) Договор на сайте может найдете, а так будет заява приєднання без описания условий. Напишите заяву в бухгалтерию, чтобы платили з/п на удобную для вас карту удобного вам банка.Будут артачиться пригрозите что пожалуетесь на них в соответствующие органы и их штрафанут(правда вас при этом могут попросить сменить место работы еще раз...)А интересно, если банк вам отказал в обслуживании и закрыл все счета, как они тогда будут платить з/п? (как вариант - скажите. что у вас с ощадом проблемы и вы там не можете открыть счет/карту, хотя организация может без вашего ведома открыть вам карту и вас перед фактом поставить - не знаю или такое сейчас практикуется, но когда-то такое было) ol_zy

Повідомлень: 6829 З нами з: 20.01.15 Подякував: 407 раз. Подякували: 686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 14:27

Я не долго думая послал в лес. Спрашиваю: на каком основании в зп проекте я должен платить ещё какую-то абонку? Ответ: такие условия.

В общем, пошел в нужный мне банк, оформил ещё одну карту, взял реквизиты и завтра пойду воевать. Напишу заявление, что хочу получать зп на свою карту, напомню им о ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" и постановлении Правления НБУ от 24.04.2020 г. № 56. Если захотят увольнять - пусть увольняют. Я сейчас на испытательном, поэтому могут запросто через месяц уволить.

Тут уже дело принципа. Я себя уважаю и никаких абонплат из зарплаты платить не собираюсь. А работа, как писал mustbe, из разряда обычных (есть ещё убогие и сказочные).



п.с. не могу найти ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" (на одном сайте написано), но в ст.24 нашел такое:

"За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця". В общем, пришел я в ощАд, начали оформлять. Подписал копии документов и тут мне начинают рассказывать УСЛОВИЯ для зарплатной карты. Надо делать покупки от 1000 грн в месяц, иначе будет списываться абонка 25 грн в месяц.Я не долго думая послал в лес. Спрашиваю: на каком основании в зп проекте я должен платить ещё какую-то абонку? Ответ: такие условия.В общем, пошел в нужный мне банк, оформил ещё одну карту, взял реквизиты и завтра пойду воевать. Напишу заявление, что хочу получать зп на свою карту, напомню им о ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" и постановлении Правления НБУ от 24.04.2020 г. № 56. Если захотят увольнять - пусть увольняют. Я сейчас на испытательном, поэтому могут запросто через месяц уволить.Тут уже дело принципа. Я себя уважаю и никаких абонплат из зарплаты платить не собираюсь. А работа, как писал, из разряда обычных (есть ещё убогие и сказочные).п.с. не могу найти ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" (на одном сайте написано), но в ст.24 нашел такое:"За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами(адресу)". Striker

Повідомлень: 1841 З нами з: 15.02.20 Подякував: 684 раз. Подякували: 1244 раз. Профіль 8 4 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 15:10 Striker написав: В общем, пришел я в ощАд, начали оформлять. Подписал копии документов и тут мне начинают рассказывать УСЛОВИЯ для зарплатной карты. Надо делать покупки от 1000 грн в месяц, иначе будет списываться абонка 25 грн в месяц.

Я не долго думая послал в лес. Спрашиваю: на каком основании в зп проекте я должен платить ещё какую-то абонку? Ответ: такие условия.

В общем, пошел в нужный мне банк, оформил ещё одну карту, взял реквизиты и завтра пойду воевать. Напишу заявление, что хочу получать зп на свою карту, напомню им о ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" и постановлении Правления НБУ от 24.04.2020 г. № 56. Если захотят увольнять - пусть увольняют. Я сейчас на испытательном, поэтому могут запросто через месяц уволить.

Тут уже дело принципа. Я себя уважаю и никаких абонплат из зарплаты платить не собираюсь. А работа, как писал mustbe, из разряда обычных (есть ещё убогие и сказочные).



п.с. не могу найти ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" (на одном сайте написано), но в ст.24 нашел такое:

"За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця". В общем, пришел я в ощАд, начали оформлять. Подписал копии документов и тут мне начинают рассказывать УСЛОВИЯ для зарплатной карты. Надо делать покупки от 1000 грн в месяц, иначе будет списываться абонка 25 грн в месяц.Я не долго думая послал в лес. Спрашиваю: на каком основании в зп проекте я должен платить ещё какую-то абонку? Ответ: такие условия.В общем, пошел в нужный мне банк, оформил ещё одну карту, взял реквизиты и завтра пойду воевать. Напишу заявление, что хочу получать зп на свою карту, напомню им о ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" и постановлении Правления НБУ от 24.04.2020 г. № 56. Если захотят увольнять - пусть увольняют. Я сейчас на испытательном, поэтому могут запросто через месяц уволить.Тут уже дело принципа. Я себя уважаю и никаких абонплат из зарплаты платить не собираюсь. А работа, как писал, из разряда обычных (есть ещё убогие и сказочные).п.с. не могу найти ч.5 ст.24 ЗУ "Об оплате труда" (на одном сайте написано), но в ст.24 нашел такое:"За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами(адресу)".

Так слід було просити карту найнижчого клачу без абонки МС чи Візу.

А іншу банку, то в Сіба хороша зарплатка. Так слід було просити карту найнижчого клачу без абонки МС чи Візу.А іншу банку, то в Сіба хороша зарплатка. Квесторе_поверніться Повідомлень: 37161 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 15:18 Квесторе_поверніться написав: Так слід було просити карту найнижчого клачу без абонки МС чи Візу.

А іншу банку, то в Сіба хороша зарплатка. Так слід було просити карту найнижчого клачу без абонки МС чи Візу.А іншу банку, то в Сіба хороша зарплатка.

Других вариантов сотрудник банка мне не предлагал. В рамках зп проекта выдают такую карту с абонкой и условиями, чтобы не платить эту абонку.



п.с. а куда жаловаться вдруг чего, в НБУ? Других вариантов сотрудник банка мне не предлагал. В рамках зп проекта выдают такую карту с абонкой и условиями, чтобы не платить эту абонку.п.с. а куда жаловаться вдруг чего, в НБУ? Striker

Повідомлень: 1841 З нами з: 15.02.20 Подякував: 684 раз. Подякували: 1244 раз. Профіль 8 4 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 15:21 Striker написав: Квесторе_поверніться написав: Так слід було просити карту найнижчого клачу без абонки МС чи Візу.

А іншу банку, то в Сіба хороша зарплатка. Так слід було просити карту найнижчого клачу без абонки МС чи Візу.А іншу банку, то в Сіба хороша зарплатка.

Других вариантов сотрудник банка мне не предлагал. В рамках зп проекта выдают такую карту с абонкой и условиями, чтобы не платить эту абонку.



п.с. а куда жаловаться вдруг чего, в НБУ? Других вариантов сотрудник банка мне не предлагал. В рамках зп проекта выдают такую карту с абонкой и условиями, чтобы не платить эту абонку.п.с. а куда жаловаться вдруг чего, в НБУ?

Заяву на Видачу зарплатки найнижчого класу, з реєстрацією.

Відповідь банки. А потім вже скарга в НБУ (при відмові), про навязування платних послуг. Заяву на Видачу зарплатки найнижчого класу, з реєстрацією.Відповідь банки. А потім вже скарга в НБУ (при відмові), про навязування платних послуг. Квесторе_поверніться Повідомлень: 37161 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1865 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 15:31 Квесторе_поверніться написав: Заяву на Видачу зарплатки найнижчого класу, з реєстрацією.

Відповідь банки. А потім вже скарга в НБУ (при відмові), про навязування платних послуг. Заяву на Видачу зарплатки найнижчого класу, з реєстрацією.Відповідь банки. А потім вже скарга в НБУ (при відмові), про навязування платних послуг.

С регистрацией где и как? Ещё прикол - звоню сейчас на горячку Ощада, бот меня уже называет по имени и отчеству, при том, что карт Ощада у меня ещё нет и ничего я не подписывал, кроме копий ИНН и паспорта. Один оператор перенаправил меня на другого с моим вопросом, уже минут 10 на линии.



upd: напугал оператора жалобами в НБУ, просил перенаправить на кого-то выше, просил оформить заявку. В общем, послать меня не получилось, выяснил таки 2 момента:

1. То, что я уже в базе, не имея карт и ничего не подписывая - оператор говорит, что сотрудник банка не должен был заносить меня в базу. Уже одно нарушение.

2. Если в рамках ЗП проекта указан именно один тип карты, то другого выдать не могут. Но потом я начал возмущаться и в итоге, после некоторого ожидания, она всё таки родила, что сотрудник должна была предлагать другие виды карт без абонплат, если пластик есть в наличии или сказать, когда будет. Мне ничего не предлагали, естественно.

В общем, пойду ещё раз в банк и буду требовать другую карту без абонплаты. Если будет говорить, что других вариантов нет, то писать письменное заявление с регистрацией?



Ещё завтра попробую сделать выплату ЗП на свою карту, если нет - буду бороться с Ощадом. С регистрацией где и как? Ещё прикол - звоню сейчас на горячку Ощада, бот меня уже называет по имени и отчеству, при том, что карт Ощада у меня ещё нет и ничего я не подписывал, кроме копий ИНН и паспорта. Один оператор перенаправил меня на другого с моим вопросом, уже минут 10 на линии.upd: напугал оператора жалобами в НБУ, просил перенаправить на кого-то выше, просил оформить заявку. В общем, послать меня не получилось, выяснил таки 2 момента:1. То, что я уже в базе, не имея карт и ничего не подписывая - оператор говорит, что сотрудник банка не должен был заносить меня в базу. Уже одно нарушение.2. Если в рамках ЗП проекта указан именно один тип карты, то другого выдать не могут. Но потом я начал возмущаться и в итоге, после некоторого ожидания, она всё таки родила, что сотрудник должна была предлагать другие виды карт без абонплат, если пластик есть в наличии или сказать, когда будет. Мне ничего не предлагали, естественно.В общем, пойду ещё раз в банк и буду требовать другую карту без абонплаты. Если будет говорить, что других вариантов нет, то писать письменное заявление с регистрацией?Ещё завтра попробую сделать выплату ЗП на свою карту, если нет - буду бороться с Ощадом. Striker

Повідомлень: 1841 З нами з: 15.02.20 Подякував: 684 раз. Подякували: 1244 раз. Профіль 8 4 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 16:13 Re: Ощадбанк Striker написав: С регистрацией где и как? С регистрацией где и как?

В відділенні Ощаду. В відділенні Ощаду. Квесторе_поверніться Повідомлень: 37161 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 20:47 Striker В киеве у меня не хотели брать, отправляли на горячку звонить. Канцелярия есть в центральном районном отделении, там и входящий ставят. Пробуйте. Но думаю выдадут шаровую грамотному клиенту. demichh Повідомлень: 2489 З нами з: 09.12.10 Подякував: 126 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1808180918101811 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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