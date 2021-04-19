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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:59
demichh написав:
В киеве у меня не хотели брать, отправляли на горячку звонить. Канцелярия есть в центральном районном отделении, там и входящий ставят. Пробуйте. Но думаю выдадут шаровую грамотному клиенту.
В кожному відділенні є книга реєстрації звернень клієнтів...там і реєструють заяву.
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