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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:59

  demichh написав:В киеве у меня не хотели брать, отправляли на горячку звонить. Канцелярия есть в центральном районном отделении, там и входящий ставят. Пробуйте. Но думаю выдадут шаровую грамотному клиенту.

В кожному відділенні є книга реєстрації звернень клієнтів...там і реєструють заяву.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:11

Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет. Хотите - идите к директору предприятия и говорите, что не согласны и хотите получать зп на свою карту. В общем, толку никакого. Директор скорее всего или сразу пошлёт, или скажет, что если не устраивает - ищи другую работу. Всё в лучших традициях нашей страны.
Можно написать заявление, но директор его просто не подпишет.
Остаётся один вариант - бодаться с Ощадом, чтобы выдали простую карту без абонки и условий (25 грн, если меньше 1к покупок за месяц).
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:25

Re: Ощадбанк

  Striker написав:Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет. Хотите - идите к директору предприятия и говорите, что не согласны и хотите получать зп на свою карту. В общем, толку никакого. Директор скорее всего или сразу пошлёт, или скажет, что если не устраивает - ищи другую работу. Всё в лучших традициях нашей страны.
Осмелюсь предположить что дир (а м.б. и главбух) имеют от ощАДа определенные преференции (типа бесплатный премиум пакет, заниженные тарифы при опрделенных операциях и т.п.). Потому как не понимаю чем еще можно объяснить их упрямое не желание подчиняться действующему законодательству. :(
Flamingo
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