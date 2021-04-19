В кожному відділенні є книга реєстрації звернень клієнтів...там і реєструють заяву.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:59
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:11
Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет. Хотите - идите к директору предприятия и говорите, что не согласны и хотите получать зп на свою карту. В общем, толку никакого. Директор скорее всего или сразу пошлёт, или скажет, что если не устраивает - ищи другую работу. Всё в лучших традициях нашей страны.
Можно написать заявление, но директор его просто не подпишет.
Остаётся один вариант - бодаться с Ощадом, чтобы выдали простую карту без абонки и условий (25 грн, если меньше 1к покупок за месяц).
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:25
Re: Ощадбанк
Осмелюсь предположить что дир (а м.б. и главбух) имеют от ощАДа определенные преференции (типа бесплатный премиум пакет, заниженные тарифы при опрделенных операциях и т.п.). Потому как не понимаю чем еще можно объяснить их упрямое не желание подчиняться действующему законодательству.
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