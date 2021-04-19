В кожному відділенні є книга реєстрації звернень клієнтів...там і реєструють заяву.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:59
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:11
Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет. Хотите - идите к директору предприятия и говорите, что не согласны и хотите получать зп на свою карту. В общем, толку никакого. Директор скорее всего или сразу пошлёт, или скажет, что если не устраивает - ищи другую работу. Всё в лучших традициях нашей страны.
Можно написать заявление, но директор его просто не подпишет.
Остаётся один вариант - бодаться с Ощадом, чтобы выдали простую карту без абонки и условий (25 грн, если меньше 1к покупок за месяц).
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:25
Re: Ощадбанк
Осмелюсь предположить что дир (а м.б. и главбух) имеют от ощАДа определенные преференции (типа бесплатный премиум пакет, заниженные тарифы при опрделенных операциях и т.п.). Потому как не понимаю чем еще можно объяснить их упрямое не желание подчиняться действующему законодательству.
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:53
Вряд ли они что-то с этого имеют. Просто это коммунальное предприятие, тут как сверху сказали, так и делают. Сказали Ощад - значит только Ощад. Мне бухгалтерия прямо сказала, что мы просто хотим работать, поэтому никто не выступает, чтобы не вылететь.
Я уже сам не очень рад, что сюда пришёл, но пообещали должность, поэтому и согласился. Придётся смириться с такими недостатки.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:26
Re: Ощадбанк
Если тебе терять нечего, то берешь листок и пишешь заявление на имя директора и/или бухгалтерии о желании получать зп и сопутствующие выплаты на указанный в реквизитах счёт + просишь получить ответ в письменном виде на такой-то почтовый адрес.
Письмо в двух экземплярах регистрируешь в экспедиции или заказным письмом на почтовый адрес, или электронным обращением. Одна копия у тебя, другая у них и ждёшь.
В зарплатные проектах у банков уже должна быть возможность выплачивать за на счёт в другом банке. Правда у предприятия должен быть договор с банком на эту возможность.
ps Ну а ситуацию следует уже самому оценивать стоит ли этого + узнай в отделении банка что за карта, какой её класс и пусть покажет тарифы.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:29
В старі часи мав зарплатку в Ошаді яку 3 місяці не юзав і її закрили за неактивність.
Потім по заяві випустили іншу карту під зарплатний рахунок. Не знаю чи зараз так роблять.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:47
Re: Ощадбанк
У Держпраці (Державна служба України з питань праці) треба поскаржитись на підприємство. Скарга стане підставою для перевірки, а вони перевірки від них дуууже бояться.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:53
Никаких разговоров.
Написать официальную заяву и требовать официальный ответ.
На словах они могут нести всё, что захотят. За слова - нет никакой ответственности.
Важно то, что отвят официально
Зараз переглядають цей форум: Aktus, Alfa_Bank, Aps, vitaliy_berdinskikh, Марлос 1990 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|