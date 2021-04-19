Додано: Вів 20 кві, 2021 10:26

Striker написав: Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет... Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет...

Если тебе терять нечего, то берешь листок и пишешь заявление на имя директора и/или бухгалтерии о желании получать зп и сопутствующие выплаты на указанный в реквизитах счёт + просишь получить ответ в письменном виде на такой-то почтовый адрес.Письмо в двух экземплярах регистрируешь в экспедиции или заказным письмом на почтовый адрес, или электронным обращением. Одна копия у тебя, другая у них и ждёшь.В зарплатные проектах у банков уже должна быть возможность выплачивать за на счёт в другом банке. Правда у предприятия должен быть договор с банком на эту возможность.ps Ну а ситуацию следует уже самому оценивать стоит ли этого + узнай в отделении банка что за карта, какой её класс и пусть покажет тарифы.