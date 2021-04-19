RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:59

  demichh написав:В киеве у меня не хотели брать, отправляли на горячку звонить. Канцелярия есть в центральном районном отделении, там и входящий ставят. Пробуйте. Но думаю выдадут шаровую грамотному клиенту.

В кожному відділенні є книга реєстрації звернень клієнтів...там і реєструють заяву.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37164
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:11

Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет. Хотите - идите к директору предприятия и говорите, что не согласны и хотите получать зп на свою карту. В общем, толку никакого. Директор скорее всего или сразу пошлёт, или скажет, что если не устраивает - ищи другую работу. Всё в лучших традициях нашей страны.
Можно написать заявление, но директор его просто не подпишет.
Остаётся один вариант - бодаться с Ощадом, чтобы выдали простую карту без абонки и условий (25 грн, если меньше 1к покупок за месяц).
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 15.02.20
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
8
4
3
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:25

Re: Ощадбанк

  Striker написав:Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет. Хотите - идите к директору предприятия и говорите, что не согласны и хотите получать зп на свою карту. В общем, толку никакого. Директор скорее всего или сразу пошлёт, или скажет, что если не устраивает - ищи другую работу. Всё в лучших традициях нашей страны.
Осмелюсь предположить что дир (а м.б. и главбух) имеют от ощАДа определенные преференции (типа бесплатный премиум пакет, заниженные тарифы при опрделенных операциях и т.п.). Потому как не понимаю чем еще можно объяснить их упрямое не желание подчиняться действующему законодательству. :(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6150
З нами з: 20.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:53

  Flamingo написав:Осмелюсь предположить что дир (а м.б. и главбух) имеют от ощАДа определенные преференции (типа бесплатный премиум пакет, заниженные тарифы при опрделенных операциях и т.п.). Потому как не понимаю чем еще можно объяснить их упрямое не желание подчиняться действующему законодательству. :(

Вряд ли они что-то с этого имеют. Просто это коммунальное предприятие, тут как сверху сказали, так и делают. Сказали Ощад - значит только Ощад. Мне бухгалтерия прямо сказала, что мы просто хотим работать, поэтому никто не выступает, чтобы не вылететь.
Я уже сам не очень рад, что сюда пришёл, но пообещали должность, поэтому и согласился. Придётся смириться с такими недостатки.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 15.02.20
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
8
4
3
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:26

Re: Ощадбанк

  Striker написав:Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет...
Если тебе терять нечего, то берешь листок и пишешь заявление на имя директора и/или бухгалтерии о желании получать зп и сопутствующие выплаты на указанный в реквизитах счёт + просишь получить ответ в письменном виде на такой-то почтовый адрес.

Письмо в двух экземплярах регистрируешь в экспедиции или заказным письмом на почтовый адрес, или электронным обращением. Одна копия у тебя, другая у них и ждёшь.

В зарплатные проектах у банков уже должна быть возможность выплачивать за на счёт в другом банке. Правда у предприятия должен быть договор с банком на эту возможность.

ps Ну а ситуацию следует уже самому оценивать стоит ли этого + узнай в отделении банка что за карта, какой её класс и пусть покажет тарифы.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 08.03.18
Подякував: 381 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:29

  Striker написав:
  Flamingo написав:Осмелюсь предположить что дир (а м.б. и главбух) имеют от ощАДа определенные преференции (типа бесплатный премиум пакет, заниженные тарифы при опрделенных операциях и т.п.). Потому как не понимаю чем еще можно объяснить их упрямое не желание подчиняться действующему законодательству. :(

Вряд ли они что-то с этого имеют. Просто это коммунальное предприятие, тут как сверху сказали, так и делают. Сказали Ощад - значит только Ощад. Мне бухгалтерия прямо сказала, что мы просто хотим работать, поэтому никто не выступает, чтобы не вылететь.
Я уже сам не очень рад, что сюда пришёл, но пообещали должность, поэтому и согласился. Придётся смириться с такими недостатки.

В старі часи мав зарплатку в Ошаді яку 3 місяці не юзав і її закрили за неактивність.
Потім по заяві випустили іншу карту під зарплатний рахунок. Не знаю чи зараз так роблять.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37164
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:47

Re: Ощадбанк

У Держпраці (Державна служба України з питань праці) треба поскаржитись на підприємство. Скарга стане підставою для перевірки, а вони перевірки від них дуууже бояться.
SHURICK76
 
Повідомлень: 125
З нами з: 13.02.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:53

  Striker написав:Сходил я в бухгалтерию. Говорит, что понимает, что есть законы, но всех поставили перед фактом и никаких других вариантов не будет. Хотите - идите к директору предприятия и говорите...

Никаких разговоров.
Написать официальную заяву и требовать официальный ответ.
На словах они могут нести всё, что захотят. За слова - нет никакой ответственности.
Важно то, что ответят официально
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5392
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:41

Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно. О включении пришло сообщение на телепон. В приложении почти сразу по данной карте информирование отключили. Сообщение об отключении тоже пришло на телепон. Вопрос - достаточно ли этого чтобы прекратилось списание платы за смс-информирование? Понятно что в этом месяце деньги таки спишут. Но на будущее... Или чтобы не списывали деньги надо деактивировать саму учетку, после чего отключить смс информирование через горячку и создать новую учетку с "Мой комфорт"?
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6150
З нами з: 20.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:45

Re: Ощадбанк

  Flamingo написав:Или чтобы не списывали деньги надо деактивировать саму учетку, после чего отключить смс информирование через горячку и создать новую учетку с Мой комфорт?
Да, деактивировать. Потом активировать правильную, и уже оттуда отключить СМС-инфо с неправильной. Иначе при каждом входе в ИБ будет опять активироваться СМС-инфо с неправильной карты
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34111
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4081 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1810181118121813>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jay2004, kharkiver, Mathias, v2k і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9728)
20.04.2021 15:15
Еквайринг (108)
20.04.2021 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.