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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:40

  mustbe написав:Никаких разговоров.
Написать официальную заяву и требовать официальный ответ.
На словах они могут нести всё, что захотят. За слова - нет никакой ответственности.
Важно то, что ответят официально

Та это всё понятно. Просто не хотелось бы терять работу из-за несчастных 25 грн в месяц. Будущая зп перекроет это недоразумение, что можно будет не обращать на это внимание. Я не соглашался на первоначальный вариант по работе, уже попрощался и ушёл, но мне через 10 минут перезвонили и предложили уже должность мастера в одном месте или энергетиком в другом. Единственное, надо будет прокачать группу-допуск с 3 на 5 (чтобы мог занимать ответственную должность), что займёт около 9-10 месяцев. А если вдруг обещанного мне повышения не будет, то я и сам уйду, они это должны понимать. Так что, скорее всего, я просто пока забью. Попробую только с Ощадом потягаться ещё раз.
Striker
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