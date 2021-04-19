Та это всё понятно. Просто не хотелось бы терять работу из-за несчастных 25 грн в месяц. Будущая зп перекроет это недоразумение, что можно будет не обращать на это внимание. Я не соглашался на первоначальный вариант по работе, уже попрощался и ушёл, но мне через 10 минут перезвонили и предложили уже должность мастера в одном месте или энергетиком в другом. Единственное, надо будет прокачать группу-допуск с 3 на 5 (чтобы мог занимать ответственную должность), что займёт около 9-10 месяцев. А если вдруг обещанного мне повышения не будет, то я и сам уйду, они это должны понимать. Так что, скорее всего, я просто пока забью. Попробую только с Ощадом потягаться ещё раз.