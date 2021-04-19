mustbe написав:Никаких разговоров. Написать официальную заяву и требовать официальный ответ. На словах они могут нести всё, что захотят. За слова - нет никакой ответственности. Важно то, что ответят официально
Та это всё понятно. Просто не хотелось бы терять работу из-за несчастных 25 грн в месяц. Будущая зп перекроет это недоразумение, что можно будет не обращать на это внимание. Я не соглашался на первоначальный вариант по работе, уже попрощался и ушёл, но мне через 10 минут перезвонили и предложили уже должность мастера в одном месте или энергетиком в другом. Единственное, надо будет прокачать группу-допуск с 3 на 5 (чтобы мог занимать ответственную должность), что займёт около 9-10 месяцев. А если вдруг обещанного мне повышения не будет, то я и сам уйду, они это должны понимать. Так что, скорее всего, я просто пока забью. Попробую только с Ощадом потягаться ещё раз.
p.s. начитался отзывов на Минфине. Правда, что если отключить смс-информирование, то нельзя будет зайти в ощад24?
Striker написав:Та это всё понятно. Просто не хотелось бы терять работу из-за несчастных 25 грн в месяц
Я просто говорил о том, что спрашивать у бухов "Можно ли освободиться от зарплатного рабства" - бесполезно. Разумеется, на словах они скажут "Нет". За слова нет никакой ответственности. Зачем им лишний гемор ? - Можно вы не будете нарушать мои права ? - Конечно нет, нарушаем и будем нарушать, молчи в тряпочку.
В любом случае - я бы подал официальную заяву. За заяву - думаю, не уволят. А уже после получения ответа - думал бы: смириться или бороться. Зависит от конкретной ситуации.
mustbe написав:Я просто говорил о том, что спрашивать у бухов "Можно ли освободиться от зарплатного рабства" - бесполезно.
Согласен. Там вообще сразу нытье пошло, что это из-за одного меня надо будет платить налоги в банк, что ей за меня одного надо будет каждый месяц помнить, что-то отправлять и т.д., чуть ли не конец света наступит для неё. Меня-то это волновать не должно в принципе. Ещё подумаю.
mustbe написав:В любом случае - я бы подал официальную заяву. За заяву - думаю, не уволят.
Дело в том, что я сейчас первый месяц на испытательном, поэтому могут красиво оформить и написать "Не подошел" в конце этого срока. Это запросто могут сделать, если начну качать права.
Flamingo написав:Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.?
В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт.
Striker написав:Дело в том, что я сейчас первый месяц на испытательном, поэтому могут красиво оформить и написать "Не подошел" в конце этого срока. Это запросто могут сделать, если начну качать права.
Я всегда исходил из того, что в отношениях Работодатель-Работник никто никому не делает одолжения. Работник - работает. Работодатель - платит. Всё. Взаимовыгодное сотрудничество. Да, бывают перекосы, когда Работодатель готов платить кучу бабла за воздух, или Работник оценивает свой труд в три копейки. Про них мы не говорим.
Но при обычных раскладах: требовать соблюдения своих прав - это нормально. Более того: согласиться на зп в Ощаде - это ежемесячное унижение, которое того не стоит.
Впрочем - дело ваше. Советую научиться бороться за себя любимого, в жизни пригодится. А иначе - любая бухша будет о тебя ноги вытирать, мотивируя тем, что ей трудно жить в целом, и выполнять свою работу в частности
Flamingo написав:Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.?
В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт.
Имеется в виду то что подписано в мобайле как "мой рахунок" и с которого бесплатное снятие социальных выплат
Flamingo написав:Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.?
В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт.
Имеется в виду то что подписано в мобайле как "мой рахунок" и с которого бесплатное снятие социальных выплат
По Моїй карті (з безкоштовним СМС), не пускає переєструватись? Тоді ак потрібно вбити і зареєструватись по новому.