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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:40

  mustbe написав:Никаких разговоров.
Написать официальную заяву и требовать официальный ответ.
На словах они могут нести всё, что захотят. За слова - нет никакой ответственности.
Важно то, что ответят официально

Та это всё понятно. Просто не хотелось бы терять работу из-за несчастных 25 грн в месяц. Будущая зп перекроет это недоразумение, что можно будет не обращать на это внимание. Я не соглашался на первоначальный вариант по работе, уже попрощался и ушёл, но мне через 10 минут перезвонили и предложили уже должность мастера в одном месте или энергетиком в другом. Единственное, надо будет прокачать группу-допуск с 3 на 5 (чтобы мог занимать ответственную должность), что займёт около 9-10 месяцев. А если вдруг обещанного мне повышения не будет, то я и сам уйду, они это должны понимать. Так что, скорее всего, я просто пока забью. Попробую только с Ощадом потягаться ещё раз.

p.s. начитался отзывов на Минфине. Правда, что если отключить смс-информирование, то нельзя будет зайти в ощад24? :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:04

Re: Ощадбанк

  Striker написав:p.s. начитался отзывов на Минфине. Правда, что если отключить смс-информирование, то нельзя будет зайти в ощад24?
Правда. Для доступа в О24 обычно открывают карту в пакете "Мой комфорт" (с минимальным кредитным лимитом), где СМС-информ бесплатный.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:17

  Striker написав:Та это всё понятно. Просто не хотелось бы терять работу из-за несчастных 25 грн в месяц

Я просто говорил о том, что спрашивать у бухов "Можно ли освободиться от зарплатного рабства" - бесполезно.
Разумеется, на словах они скажут "Нет". За слова нет никакой ответственности. Зачем им лишний гемор ?
- Можно вы не будете нарушать мои права ?
- Конечно нет, нарушаем и будем нарушать, молчи в тряпочку.

В любом случае - я бы подал официальную заяву. За заяву - думаю, не уволят.
А уже после получения ответа - думал бы: смириться или бороться.
Зависит от конкретной ситуации.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:43

  Кащей написав:Правда. Для доступа в О24 обычно открывают карту в пакете "Мой комфорт" (с минимальным кредитным лимитом), где СМС-информ бесплатный.

Оно? https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... a-creditka
Там в тарифах, я так понимаю, смотреть на Моя картка.
  mustbe написав:Я просто говорил о том, что спрашивать у бухов "Можно ли освободиться от зарплатного рабства" - бесполезно.

Согласен. Там вообще сразу нытье пошло, что это из-за одного меня надо будет платить налоги в банк, что ей за меня одного надо будет каждый месяц помнить, что-то отправлять и т.д., чуть ли не конец света наступит для неё.
Меня-то это волновать не должно в принципе. Ещё подумаю.
  mustbe написав:В любом случае - я бы подал официальную заяву. За заяву - думаю, не уволят.

Дело в том, что я сейчас первый месяц на испытательном, поэтому могут красиво оформить и написать "Не подошел" в конце этого срока. Это запросто могут сделать, если начну качать права.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:19

  Кащей написав:
  Striker написав:p.s. начитался отзывов на Минфине. Правда, что если отключить смс-информирование, то нельзя будет зайти в ощад24?
Правда. Для доступа в О24 обычно открывают карту в пакете "Мой комфорт" (с минимальным кредитным лимитом), где СМС-информ бесплатный.

Так Мою карту дають і без ліміта.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:52

  Flamingo написав:Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.?

В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:57

  Striker написав:Дело в том, что я сейчас первый месяц на испытательном, поэтому могут красиво оформить и написать "Не подошел" в конце этого срока. Это запросто могут сделать, если начну качать права.

Я всегда исходил из того, что в отношениях Работодатель-Работник никто никому не делает одолжения.
Работник - работает. Работодатель - платит. Всё. Взаимовыгодное сотрудничество.
Да, бывают перекосы, когда Работодатель готов платить кучу бабла за воздух, или Работник оценивает свой труд в три копейки. Про них мы не говорим.

Но при обычных раскладах: требовать соблюдения своих прав - это нормально.
Более того: согласиться на зп в Ощаде - это ежемесячное унижение, которое того не стоит.

Впрочем - дело ваше.
Советую научиться бороться за себя любимого, в жизни пригодится.
А иначе - любая бухша будет о тебя ноги вытирать, мотивируя тем, что ей трудно жить в целом, и выполнять свою работу в частности
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:02

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.?

В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт.

Имеется в виду то что подписано в мобайле как "мой рахунок" и с которого бесплатное снятие социальных выплат
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:36

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.?

В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт.

Имеется в виду то что подписано в мобайле как "мой рахунок" и с которого бесплатное снятие социальных выплат

По Моїй карті (з безкоштовним СМС), не пускає переєструватись?
Тоді ак потрібно вбити і зареєструватись по новому.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:52

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Тоді ак потрібно вбити і зареєструватись по новому.
уже
Flamingo
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