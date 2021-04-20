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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:04
Да. Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?
Так Мою карту дають і без ліміта.
Возможно, свободным людям и дают. У меня, как у ощадного холопа, без лимита ее взять не получилось. "Ради вас установим минимальный, 5 тыс., меньше не могу, извините".
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:54
mustbe написав: Striker написав:
Дело в том, что я сейчас первый месяц на испытательном, поэтому могут красиво оформить и написать "Не подошел" в конце этого срока. Это запросто могут сделать, если начну качать права.
Я всегда исходил из того, что в отношениях Работодатель-Работник никто никому не делает одолжения.
Работник - работает. Работодатель - платит. Всё. Взаимовыгодное сотрудничество.
Да, бывают перекосы, когда Работодатель готов платить кучу бабла за воздух, или Работник оценивает свой труд в три копейки. Про них мы не говорим.
Но при обычных раскладах: требовать соблюдения своих прав - это нормально.
Более того: согласиться на зп в Ощаде - это ежемесячное унижение, которое того не стоит.
Впрочем - дело ваше.
Советую научиться бороться за себя любимого, в жизни пригодится.
А иначе - любая бухша будет о тебя ноги вытирать, мотивируя тем, что ей трудно жить в целом, и выполнять свою работу в частности
Не плутайте ринок праці електриків та айтішників. Раптом щось піде не так, Striker
'у буде проблематично віддалено електризувати стартап у долині. На жорстко локалізованому ринку може виникнути потреба піти на компроміс, особливо, якщо це не мегаполіс.
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