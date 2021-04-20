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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1811181218131814 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 506 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 151 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 141 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 506 Додано: Вів 20 кві, 2021 20:04 Re: Ощадбанк Striker написав: Оно? https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... a-creditka

Там в тарифах, я так понимаю, смотреть на Моя картка. Оно?... a-creditkaТам в тарифах, я так понимаю, смотреть на Моя картка. Да. Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?

Так Мою карту дають і без ліміта. Возможно, свободным людям и дают. У меня, как у ощадного холопа, без лимита ее взять не получилось. "Ради вас установим минимальный, 5 тыс., меньше не могу, извините". Да. Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?Возможно, свободным людям и дают. У меня, как у ощадного холопа, без лимита ее взять не получилось. "Ради вас установим минимальный, 5 тыс., меньше не могу, извините". Кащей

Повідомлень: 1263 З нами з: 30.08.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 20:54 mustbe написав: Striker написав: Дело в том, что я сейчас первый месяц на испытательном, поэтому могут красиво оформить и написать "Не подошел" в конце этого срока. Это запросто могут сделать, если начну качать права. Дело в том, что я сейчас первый месяц на испытательном, поэтому могут красиво оформить и написать "Не подошел" в конце этого срока. Это запросто могут сделать, если начну качать права.

Я всегда исходил из того, что в отношениях Работодатель-Работник никто никому не делает одолжения.

Работник - работает. Работодатель - платит. Всё. Взаимовыгодное сотрудничество.

Да, бывают перекосы, когда Работодатель готов платить кучу бабла за воздух, или Работник оценивает свой труд в три копейки. Про них мы не говорим.



Но при обычных раскладах: требовать соблюдения своих прав - это нормально.

Более того: согласиться на зп в Ощаде - это ежемесячное унижение, которое того не стоит.



Впрочем - дело ваше.

Советую научиться бороться за себя любимого, в жизни пригодится.

А иначе - любая бухша будет о тебя ноги вытирать, мотивируя тем, что ей трудно жить в целом, и выполнять свою работу в частности Я всегда исходил из того, что в отношениях Работодатель-Работник никто никому не делает одолжения.Работник - работает. Работодатель - платит. Всё. Взаимовыгодное сотрудничество.Да, бывают перекосы, когда Работодатель готов платить кучу бабла за воздух, или Работник оценивает свой труд в три копейки. Про них мы не говорим.Но при обычных раскладах: требовать соблюдения своих прав - это нормально.Более того: согласиться на зп в Ощаде - это ежемесячное унижение, которое того не стоит.Впрочем - дело ваше.Советую научиться бороться за себя любимого, в жизни пригодится.А иначе - любая бухша будет о тебя ноги вытирать, мотивируя тем, что ей трудно жить в целом, и выполнять свою работу в частности

Не плутайте ринок праці електриків та айтішників. Раптом щось піде не так, Striker'у буде проблематично віддалено електризувати стартап у долині. На жорстко локалізованому ринку може виникнути потреба піти на компроміс, особливо, якщо це не мегаполіс. Не плутайте ринок праці електриків та айтішників. Раптом щось піде не так,'у буде проблематично віддалено електризувати стартап у долині. На жорстко локалізованому ринку може виникнути потреба піти на компроміс, особливо, якщо це не мегаполіс. klug Повідомлень: 5675 З нами з: 18.08.14 Подякував: 253 раз. Подякували: 732 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 06:31 Flamingo написав: Ferlakur написав: Flamingo написав: Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.? Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.?

В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт. В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт.

Имеется в виду то что подписано в мобайле как "мой рахунок" и с которого бесплатное снятие социальных выплат Имеется в виду то что подписано в мобайле как "мой рахунок" и с которого бесплатное снятие социальных выплат

Пишем "моя карта", подразумеваем "мій рахунок", ясно, понятно Пишем "моя карта", подразумеваем "мій рахунок", ясно, понятно Ferlakur Повідомлень: 3880 З нами з: 14.10.08 Подякував: 227 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 07:07 Re: Ощадбанк Ferlakur написав: Пишем "моя карта", подразумеваем "мій рахунок", ясно, понятно Пишем "моя карта", подразумеваем "мій рахунок", ясно, понятно Приношу извинения за неудобства вызванные моей ошибкой. Призная я не очень силен в том небольшом разнообразии "сортов гoвнa", предлагаемых ощАДом, т.к. использую инструменты данного банка крайне редко. Точно знаю что для бесплатного инет-банкинга нужен Мой комфорт - второе название писал по памяти не вникая в логику "спецов от ощАДа", что Мой комфорт и Моя карта это одно и тоже. Мне и в голову не пришло глубокий смысл марХетоЛОХов от ощАДа, что типа моя вторая карта, что не "комфорт", а "рахунок" оказывается "не моя", или что к "моему рахунку" в этом банке нет "моей карты" и т.п. Приношу извинения за неудобства вызванные моей ошибкой. Призная я не очень силен в том небольшом разнообразии "сортов гoвнa", предлагаемых ощАДом, т.к. использую инструменты данного банка крайне редко. Точно знаю что для бесплатного инет-банкинга нужен Мой комфорт - второе название писал по памяти не вникая в логику "спецов от ощАДа", что Мой комфорт и Моя карта это одно и тоже. Мне и в голову не пришло глубокий смысл марХетоЛОХов от ощАДа, что типа моя вторая карта, что не "комфорт", а "рахунок" оказывается "не моя", или что к "моему рахунку" в этом банке нет "моей карты" и т.п. Flamingo 1

Повідомлень: 6153 З нами з: 20.03.15 Подякував: 100 раз. Подякували: 1588 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1811181218131814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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