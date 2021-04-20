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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:04

Re: Ощадбанк

  Striker написав:Оно? https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... a-creditka
Там в тарифах, я так понимаю, смотреть на Моя картка.
Да. Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?
Так Мою карту дають і без ліміта.
Возможно, свободным людям и дают. У меня, как у ощадного холопа, без лимита ее взять не получилось. "Ради вас установим минимальный, 5 тыс., меньше не могу, извините".
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:54

  mustbe написав:
  Striker написав:Дело в том, что я сейчас первый месяц на испытательном, поэтому могут красиво оформить и написать "Не подошел" в конце этого срока. Это запросто могут сделать, если начну качать права.

Я всегда исходил из того, что в отношениях Работодатель-Работник никто никому не делает одолжения.
Работник - работает. Работодатель - платит. Всё. Взаимовыгодное сотрудничество.
Да, бывают перекосы, когда Работодатель готов платить кучу бабла за воздух, или Работник оценивает свой труд в три копейки. Про них мы не говорим.

Но при обычных раскладах: требовать соблюдения своих прав - это нормально.
Более того: согласиться на зп в Ощаде - это ежемесячное унижение, которое того не стоит.

Впрочем - дело ваше.
Советую научиться бороться за себя любимого, в жизни пригодится.
А иначе - любая бухша будет о тебя ноги вытирать, мотивируя тем, что ей трудно жить в целом, и выполнять свою работу в частности

Не плутайте ринок праці електриків та айтішників. Раптом щось піде не так, Striker'у буде проблематично віддалено електризувати стартап у долині. На жорстко локалізованому ринку може виникнути потреба піти на компроміс, особливо, якщо це не мегаполіс.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 06:31

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:Коллеги прошу помощи. Ситуация следующая. По акку супруги был забыт пароль входа в ощад24. Для восстановления по глупости использовалась "моя карта" вместо "мой комфорт". Естественно по ней включилось смс-информирование которое тут платно.?

В смысле платно? По Моей картке смс бесплатные, и она как раз и относится к пакету Мой комфорт.

Имеется в виду то что подписано в мобайле как "мой рахунок" и с которого бесплатное снятие социальных выплат

Пишем "моя карта", подразумеваем "мій рахунок", ясно, понятно :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 07:07

Re: Ощадбанк

  Ferlakur написав:Пишем "моя карта", подразумеваем "мій рахунок", ясно, понятно :D
Приношу извинения за неудобства вызванные моей ошибкой. Признаю, что в отличии от Вас, я вовсе не силен в том небольшом разнообразии "сортов гoвнa", предлагаемых ощАДом, т.к. использую инструменты данного банка крайне редко. Точно знаю что для бесплатного инет-банкинга нужен Мой комфорт - второе название писал по памяти не вникая в логику "спецов от ощАДа", что Мой комфорт и Моя карта это может быть одним и тем же продуктом. И одновременно мне и в голову не могл прийти глубочайший смысл марХетоЛОХов от ощАДа, что типа имеющаяся у мну вторая карта (что не "комфорт", а "рахунок") оказывается "не моя", или что к "моему рахунку" в этом банке у меня нет "моей карты" и т.п.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:05

  Кащей написав:Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?

Спасибо, попробую. В каком тарифе не знаю, завтра пойду ещё раз и буду выяснять. Специалист в банке доказывала мне, что согласно данного зарплатного проекта они выдают только такую карту и никаких больше. Или беру эту, или никакую.
Завтра, если будет то же самое, то я может позвоню на месте на горячку и попробую оставить жалобу на сотрудника.
Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял.
В конце, в случае оформления карты с абонкой (зарплату же надо получать), пишу отзыв на Минфине и отправляю жалобу в НБУ за навязывание сотрудником банка ненужных мне финансовых услуг.

Если что-то пропустил, прошу всех дополнить какие ещё есть рычаги воздействия на неадекватный банк.
Striker
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