Додано: Сер 21 кві, 2021 07:07

Ferlakur написав: Пишем "моя карта", подразумеваем "мій рахунок", ясно, понятно Пишем "моя карта", подразумеваем "мій рахунок", ясно, понятно

Приношу извинения за неудобства вызванные моей ошибкой. Признаю, что в отличии от Вас, я вовсе не силен в том небольшом разнообразии "сортов гoвнa", предлагаемых ощАДом, т.к. использую инструменты данного банка крайне редко. Точно знаю что для бесплатного инет-банкинга нужен Мой комфорт - второе название писал по памяти не вникая в логику "спецов от ощАДа", что Мой комфорт и Моя карта это может быть одним и тем же продуктом. И одновременно мне и в голову не могл прийти глубочайший смысл марХетоЛОХов от ощАДа, что типа имеющаяся у мну вторая карта (что не "комфорт", а "рахунок") оказывается "не моя", или что к "моему рахунку" в этом банке у меня нет "моей карты" и т.п.