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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:35
v57 написав:
я б сразу уволил. Нах мне такое
Які підстави знайшли б для звільнення?
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Додано: Сер 21 кві, 2021 09:38
Striker написав: Кащей написав:
Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?
Спасибо, попробую. В каком тарифе не знаю, завтра пойду ещё раз и буду выяснять. Специалист в банке доказывала мне, что согласно данного зарплатного проекта они выдают только такую карту и никаких больше. Или беру эту, или никакую.
Завтра, если будет то же самое, то я может позвоню на месте на горячку и попробую оставить жалобу на сотрудника.
Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял.
В конце, в случае оформления карты с абонкой (зарплату же надо получать), пишу отзыв на Минфине и отправляю жалобу в НБУ за навязывание сотрудником банка ненужных мне финансовых услуг.
Если что-то пропустил, прошу всех дополнить какие ещё есть рычаги воздействия на неадекватный банк.
Ще можна депо на мінімальну суму відкрити з видачею карти під депо Мій рахунок, яку використовувати для отримання зарплатних виплат. СМС інформ відклюсити.
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