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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:35

  v57 написав:я б сразу уволил. Нах мне такое

Які підстави знайшли б для звільнення?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:38

  Striker написав:
  Кащей написав:Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?

Спасибо, попробую. В каком тарифе не знаю, завтра пойду ещё раз и буду выяснять. Специалист в банке доказывала мне, что согласно данного зарплатного проекта они выдают только такую карту и никаких больше. Или беру эту, или никакую.
Завтра, если будет то же самое, то я может позвоню на месте на горячку и попробую оставить жалобу на сотрудника.
Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял.
В конце, в случае оформления карты с абонкой (зарплату же надо получать), пишу отзыв на Минфине и отправляю жалобу в НБУ за навязывание сотрудником банка ненужных мне финансовых услуг.

Если что-то пропустил, прошу всех дополнить какие ещё есть рычаги воздействия на неадекватный банк.

Ще можна депо на мінімальну суму відкрити з видачею карти під депо Мій рахунок, яку використовувати для отримання зарплатних виплат. СМС інформ відклюсити.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:28

Re: Ощадбанк

  Striker написав:Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял.

Дивлюся тарифи і схоже, що Вас не надурили і безкоштовних миттєвих, на відміну від "Мій рахунок", вони не передбачають, а абонка дійсно визначається договором з організацією, разом з умовами, за яких абонка не списується. Тобто підприємство на ринку не найшло кращої пропозиції і підписало своїх працівників годувати цих кровосісів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:08

  klug написав:Дивлюся тарифи і схоже, що Вас не надурили і безкоштовних миттєвих, на відміну від "Мій рахунок", вони не передбачають, а абонка дійсно визначається договором з організацією, разом з умовами, за яких абонка не списується. Тобто підприємство на ринку не найшло кращої пропозиції і підписало своїх працівників годувати цих кровосісів.

Тогда всё печально. Попробую вариант с депо, но сомневаюсь, что получится. И оформлю кредитку для входа в ощАд24.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:27

Re: Ощадбанк

  klug написав:підприємство на ринку не найшло кращої пропозиції і підписало своїх працівників годувати цих кровосісів.
ще й само підприємство годує кредитуючись,а з/п проект обов,язкова умова для отримання кредиту,така додаткова вигода банку :mrgreen:
Мизантрóп
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