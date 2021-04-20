Кащей написав:Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?
Спасибо, попробую. В каком тарифе не знаю, завтра пойду ещё раз и буду выяснять. Специалист в банке доказывала мне, что согласно данного зарплатного проекта они выдают только такую карту и никаких больше. Или беру эту, или никакую. Завтра, если будет то же самое, то я может позвоню на месте на горячку и попробую оставить жалобу на сотрудника. Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял. В конце, в случае оформления карты с абонкой (зарплату же надо получать), пишу отзыв на Минфине и отправляю жалобу в НБУ за навязывание сотрудником банка ненужных мне финансовых услуг.
Если что-то пропустил, прошу всех дополнить какие ещё есть рычаги воздействия на неадекватный банк.
Ще можна депо на мінімальну суму відкрити з видачею карти під депо Мій рахунок, яку використовувати для отримання зарплатних виплат. СМС інформ відклюсити.
Striker написав:Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял.
Дивлюся тарифи і схоже, що Вас не надурили і безкоштовних миттєвих, на відміну від "Мій рахунок", вони не передбачають, а абонка дійсно визначається договором з організацією, разом з умовами, за яких абонка не списується. Тобто підприємство на ринку не найшло кращої пропозиції і підписало своїх працівників годувати цих кровосісів.
klug написав:Дивлюся тарифи і схоже, що Вас не надурили і безкоштовних миттєвих, на відміну від "Мій рахунок", вони не передбачають, а абонка дійсно визначається договором з організацією, разом з умовами, за яких абонка не списується. Тобто підприємство на ринку не найшло кращої пропозиції і підписало своїх працівників годувати цих кровосісів.
Тогда всё печально. Попробую вариант с депо, но сомневаюсь, что получится. И оформлю кредитку для входа в ощАд24.