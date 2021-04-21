Striker написав:

Кащей написав: Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают? Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?

Спасибо, попробую. В каком тарифе не знаю, завтра пойду ещё раз и буду выяснять. Специалист в банке доказывала мне, что согласно данного зарплатного проекта они выдают только такую карту и никаких больше. Или беру эту, или никакую.Завтра, если будет то же самое, то я может позвоню на месте на горячку и попробую оставить жалобу на сотрудника.Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял.В конце, в случае оформления карты с абонкой (зарплату же надо получать), пишу отзыв на Минфине и отправляю жалобу в НБУ за навязывание сотрудником банка ненужных мне финансовых услуг.Если что-то пропустил, прошу всех дополнить какие ещё есть рычаги воздействия на неадекватный банк.