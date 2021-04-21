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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:35

  v57 написав:я б сразу уволил. Нах мне такое

Які підстави знайшли б для звільнення?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:38

  Striker написав:
  Кащей написав:Попробуйте в отделении использовать открытие этой карты как аргумент для того, чтобы получить зарплатную более низкого класса, без абонки (типа, я у вас открою кредитку, а вы мне за это дешевую зарплатку). Кстати, в каком тарифе вам ее предлагают?

Спасибо, попробую. В каком тарифе не знаю, завтра пойду ещё раз и буду выяснять. Специалист в банке доказывала мне, что согласно данного зарплатного проекта они выдают только такую карту и никаких больше. Или беру эту, или никакую.
Завтра, если будет то же самое, то я может позвоню на месте на горячку и попробую оставить жалобу на сотрудника.
Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял.
В конце, в случае оформления карты с абонкой (зарплату же надо получать), пишу отзыв на Минфине и отправляю жалобу в НБУ за навязывание сотрудником банка ненужных мне финансовых услуг.

Если что-то пропустил, прошу всех дополнить какие ещё есть рычаги воздействия на неадекватный банк.

Ще можна депо на мінімальну суму відкрити з видачею карти під депо Мій рахунок, яку використовувати для отримання зарплатних виплат. СМС інформ відклюсити.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:28

Re: Ощадбанк

  Striker написав:Потом может попробую написать заявление на выдачу простой карты, на неименную мгновенку. Могут не принять, как я понял.

Дивлюся тарифи і схоже, що Вас не надурили і безкоштовних миттєвих, на відміну від "Мій рахунок", вони не передбачають, а абонка дійсно визначається договором з організацією, разом з умовами, за яких абонка не списується. Тобто підприємство на ринку не найшло кращої пропозиції і підписало своїх працівників годувати цих кровосісів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:08

  klug написав:Дивлюся тарифи і схоже, що Вас не надурили і безкоштовних миттєвих, на відміну від "Мій рахунок", вони не передбачають, а абонка дійсно визначається договором з організацією, разом з умовами, за яких абонка не списується. Тобто підприємство на ринку не найшло кращої пропозиції і підписало своїх працівників годувати цих кровосісів.

Тогда всё печально. Попробую вариант с депо, но сомневаюсь, что получится. И оформлю кредитку для входа в ощАд24.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:27

Re: Ощадбанк

  klug написав:підприємство на ринку не найшло кращої пропозиції і підписало своїх працівників годувати цих кровосісів.
ще й само підприємство годує кредитуючись,а з/п проект обов,язкова умова для отримання кредиту,така додаткова вигода банку :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:18

Re: Ощадбанк

Кто в курсе, есть ли у них услуга проверки и пересчета валюты? Думаю кое-что продать и сразу с покупателем проверить деньги в отделении.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:00

Re: Ощадбанк

RobinGood написав:Кто в курсе, есть ли у них услуга проверки и пересчета валюты? Думаю кое-что продать и сразу с покупателем проверить деньги в отделении.
Такой официальной услуге в Ощаде нет, лучше всего пополнить данными долларами долл карту, перевести на моб. сбережения и снять когда удобно и в любом отделение. Очень рекомендую не снимать сразу как внесли, пусть хотя бы два/три дня полежат...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:03

  vadymbanker написав:
RobinGood написав:Кто в курсе, есть ли у них услуга проверки и пересчета валюты? Думаю кое-что продать и сразу с покупателем проверить деньги в отделении.
Такой официальной услуге в Ощаде нет, лучше всего пополнить данными долларами долл карту, перевести на моб. сбережения и снять когда удобно и в любом отделение. Очень рекомендую не снимать сразу как внесли, пусть хотя бы два/три дня полежат...

Я б так само зробив, поповнив би отриманими коштами свою картку, а контрагент міг би зробити те саме, якщо з ним домовитися...
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:31

В общем, оформил карту в тарифе "Зарплатный", где РКО 25 грн и оно не списывается при покупках от 1к грн. Других вариантов нет. Если оформить неименную мгновенку, то на неё тоже можно будет получать зарплату, но согласно "Тарифи чинні з 06.05.2021 р." снятие в банкомате с такой карты будет 1% + 5 грн, что ещё хуже, чем в первом варианте.
По поводу кредитки. Оформить её можно будет после первого начисления зарплаты на зп карту. Минимальный лимит, который могут дать - 5к грн.
Зарплатную именную карту забирать аж через 2 недели, при получении можно будет отключить смс-сервис.
И согласно новых тарифов начиная с 06.05 можно будет в банкомате снимать уже 30к грн бесплатно с зарплатной карты.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:21

Striker
Кредика вам, думаю, не нужна. Нужна Моя Карта где смс бесплатные и через неё регистрировать интрнет банкинг.
Или в зарплатке смс отдельно не тарифицируются?
demichh
 
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