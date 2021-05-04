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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:48

  demichh написав:Кредика вам, думаю, не нужна. Нужна Моя Карта где смс бесплатные и через неё регистрировать интрнет банкинг.
Или в зарплатке смс отдельно не тарифицируются?

В зарплатке вроде 7 грн смс. Надо будет уточнить при получении карты, а то я как-то не задавал этот вопрос, может действительно в моём зп-проекте бесплатно, но это вряд ли.
А так да, попробую взять тогда Мою картку без лимита. Сегодня мне её могли дать, только предупредили, что там снятие нала 1% + 5 грн, поэтому выбрал карту в тарифе "Зарплатный".
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:56

Re: Ощадбанк

Подскажите пожалуйста. Сейчас у меня есть карта "Мій комфорт" и открыт депозит. Я могу оформить карту "Мій рахунок" для снятия наличных без комиссии? Или нужно открывать новый депозит для этого?
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:47

  archvile написав:Подскажите пожалуйста. Сейчас у меня есть карта "Мій комфорт" и открыт депозит. Я могу оформить карту "Мій рахунок" для снятия наличных без комиссии? Или нужно открывать новый депозит для этого?

Думаю що в відділенні Вам повинні піти на зустріч. Щоб Ви Ваші грошові потоки направили на карту Мій рахунок.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:48

Re: Ощадбанк

  Striker написав:В зарплатке 7 грн смс.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:06

  archvile написав:Подскажите пожалуйста. Сейчас у меня есть карта "Мій комфорт" и открыт депозит. Я могу оформить карту "Мій рахунок" для снятия наличных без комиссии? Или нужно открывать новый депозит для этого?

У валюті депозиту відкриють без проблем Мій рахунок.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:33

Подскажите, по карте киянына (для пенсионеров) снятие в любых банкоматах (до 10 тыс. в мес.) Без комиссии?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 18:03

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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 18:13

Re: Ощадбанк

Не мала баба клопоту, оформив кр.картку "Мій комфорт" в ощаді (пільговий період - ніби, 62 дні.
Покупки були лише в квітні. 23.04 приходить списання за "Стандартні відсотки за торгові операції".
Хтось мав справу з цією картою? Так званий "пільговий період" є фікцією?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 18:52

  Son of Sun написав:Не мала баба клопоту, оформив кр.картку "Мій комфорт" в ощаді (пільговий період - ніби, 62 дні.
Покупки були лише в квітні. 23.04 приходить списання за "Стандартні відсотки за торгові операції".
Хтось мав справу з цією картою? Так званий "пільговий період" є фікцією?

Я пользуюсь картой Море (тоже кредитка,отличается от МКомфорта процедурой оформления и процентной ставкой). Льготный период настоящий. То что вы увидели в истории операций по счету, это не списание, а только начисление. Списание будет после завершения льготного периода, если не будут выполнены его условия. Временные рамки льготного периода плавающие, видны по выписке за билинговый период.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:20

  Bosstone написав:
  Son of Sun написав:Не мала баба клопоту, оформив кр.картку "Мій комфорт" в ощаді (пільговий період - ніби, 62 дні.
Покупки були лише в квітні. 23.04 приходить списання за "Стандартні відсотки за торгові операції".
Хтось мав справу з цією картою? Так званий "пільговий період" є фікцією?

Я пользуюсь картой Море (тоже кредитка,отличается от МКомфорта процедурой оформления и процентной ставкой). Льготный период настоящий. То что вы увидели в истории операций по счету, это не списание, а только начисление. Списание будет после завершения льготного периода, если не будут выполнены его условия. Временные рамки льготного периода плавающие, видны по выписке за билинговый период.

Тобто наступного 23 числа ця сума зникне? :)
Son of Sun
 
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