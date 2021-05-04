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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:34

  Son of Sun написав:
  Bosstone написав:
  Son of Sun написав:Не мала баба клопоту, оформив кр.картку "Мій комфорт" в ощаді (пільговий період - ніби, 62 дні.
Покупки були лише в квітні. 23.04 приходить списання за "Стандартні відсотки за торгові операції".
Хтось мав справу з цією картою? Так званий "пільговий період" є фікцією?

Я пользуюсь картой Море (тоже кредитка,отличается от МКомфорта процедурой оформления и процентной ставкой). Льготный период настоящий. То что вы увидели в истории операций по счету, это не списание, а только начисление. Списание будет после завершения льготного периода, если не будут выполнены его условия. Временные рамки льготного периода плавающие, видны по выписке за билинговый период.

Тобто наступного 23 числа ця сума зникне? :)

Если погасите сумму в грейсе, но будет новый текущий долг по карте - начислятся новые проценты, которые пока вы в грейсе ни на что не влияют. Если выведете карту в ноль - не произойдет вообще ничего - лишь начисленное ранее исчезнет в глубинах бухгалтерии самого ощАДа. Ну а если вылетите из грейса то посписывают с вас все начисленное если не ошибаюсь с момента последнего выхола в ноль. Как-то так...
Flamingo
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