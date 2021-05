Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Не мала баба клопоту, оформив кр.картку "Мій комфорт" в ощаді (пільговий період - ніби, 62 дні.

Покупки були лише в квітні. 23.04 приходить списання за "Стандартні відсотки за торгові операції".

Хтось мав справу з цією картою? Так званий "пільговий період" є фікцією?

Покупки були лише в квітні. 23.04 приходить списання за "Стандартні відсотки за торгові операції".

Я пользуюсь картой Море (тоже кредитка,отличается от МКомфорта процедурой оформления и процентной ставкой). Льготный период настоящий. То что вы увидели в истории операций по счету, это не списание, а только начисление. Списание будет после завершения льготного периода, если не будут выполнены его условия. Временные рамки льготного периода плавающие, видны по выписке за билинговый период.

Тобто наступного 23 числа ця сума зникне? Тобто наступного 23 числа ця сума зникне?

Тобто наступного 23 числа ця сума зникне?

Исчезнет, потому что в истории операций отображаются операции за последние 30 дней. Следующая расчетная дата 29 мая. В этот день в истории операций появятся новые начисления:

- "Standing payment order" (обязательный ежемесячный платеж 5%),

- "Стандартні відсотки по кредиту за торгові операції" (поточний період),

- "Стандартні відсотки по кредиту за торгові операції" (попередній період) и

- "Пільгові відсотки по кредиту" (начисление процентов по льготной ставке 0,001 % годовых).

