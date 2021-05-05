Son of Sun написав:Bosstone написав:
Я пользуюсь картой Море (тоже кредитка,отличается от МКомфорта процедурой оформления и процентной ставкой). Льготный период настоящий. То что вы увидели в истории операций по счету, это не списание, а только начисление. Списание будет после завершения льготного периода, если не будут выполнены его условия. Временные рамки льготного периода плавающие, видны по выписке за билинговый период.
Тобто наступного 23 числа ця сума зникне?
Если погасите сумму в грейсе, но будет новый текущий долг по карте - начислятся новые проценты, которые пока вы в грейсе ни на что не влияют. Если выведете карту в ноль - не произойдет вообще ничего - лишь начисленное ранее исчезнет в глубинах бухгалтерии самого ощАДа. Ну а если вылетите из грейса то посписывают с вас все начисленное если не ошибаюсь с момента последнего выхола в ноль. Как-то так...