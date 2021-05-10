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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1815181618171818 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 506 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 151 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 141 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 506 Додано: П'ят 07 тра, 2021 00:17 Slx написав: пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн. пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн.

Может, ему хотели выдать новую карту.



"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки":

6.5. Видача банківської платіжної картки та ПІН-конверту в установі Банку (крім установи, де відкрито рахунок) в межах регіонального управління - 30 грн. Может, ему хотели выдать новую карту. Bosstone Повідомлень: 1805 З нами з: 21.04.10 Подякував: 641 раз. Подякували: 210 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:04 Bosstone написав: Slx написав: пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн. пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн.

Может, ему хотели выдать новую карту.

"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки":

6.5. Видача банківської платіжної картки та ПІН-конверту в установі Банку (крім установи, де відкрито рахунок) в межах регіонального управління - 30 грн. Может, ему хотели выдать новую карту.

Оказалось таки у него реальный долг в 30 грн на карте, при чем скорее всего начиная с 19 года ! Со слов работниц раньше они разрешали взять карту и заплатить за перевыпуск потом 0_0 (взяли 50 грн и он еще 30 должен). При чем они даже не могут сказать за что он должен! С их слов вначале говорили, что 50 гривен за страховку от безработицы пенсионеру в 79 лет! полисом в 1 месяц (чтобы падлам боком вышло такое), а 30 грн - замена карты в неродном отделении, а когда на мою просьбу не нашли тариф в 30 грн на тот момент - тогда второй вариант предположили: страховка могла быть акционной (50 грн, но в тот день бесплатно), а сам перевыпуск стоил 80 грн, и с него взяли 50, а 30 потом, типа, должен был закинуть. Даже тариф распечатали за ту дату с цифрой 80 грн.

Та, кто обслуживала дедушку, уже в отделении не работает.



Писец полный. Вот вам весь список:



1. Заявление на имя руководства Ощада принимать не хотели - только на отделение, иначе сами пишите в главный отдел. Заявление на имя заместителя, которая принимала, тоже предлагала (в рекомендательном порядке) не писать, а прийти еще раз завтра когда будет руководитель отделения (ответственность переместить). Принимать заявления на имя руководителя тоже вначале не хотели - она у них любит принимать очно, даже звонит клиентам и записывает на личные встречи. Когда я угрожать начал, что сам напишу скаргу, что у них не хотят принимать письменное заявление - согласились принять, но так как дописали мы обращение уже после 6, заместитель сказала что нужно писать на имя руководительницы (я так и хотел, в принципе). Копию заявления нам сделали, написали дату и ФИО, но вначале отказывались подписать и выдать номер его в базу. После настаивания заведующая таки подписала. У них обычно канцелярия якобы не принимает все обращения, а каждый руководитель в свой рабочий час должен принять заявление или отказаться Единственный плюс - весь разговор шел в мягких доброжелательных тонах без какого-либо повышения голоса.



2. Парят страховки, которые вообще полная дырка от бублика. Безработица людям от 65 до 84, а также от утраты працездатності из-за ожога людям до 65. Не наоборот. Стоит 50 грн единоразово на 1 месяц, заплатят при страховом случае вроде 500. РазВод, которых я не видовал раньше.

3. Ни колл-центр, ни в отделении не знают точно за что долг. Как это вообще?

4. Перевыпускают карту "в долг" на дебетном счете, ДКБО "часто меняются" и "наверное тогда это можно было".

5. Нагло в лицо врут старому пенсионеру (та уже не работает, говорят) про цену в 50 грн за перевыпуск, а на деле - 80 грн, из которых то ли страховка 50, то ли альтернативно просто 80 грн.

П.С. Бонус. Когда я сказал, что хочу написать в заявлении оспаривание, что дед вообще подписывал страховку - сказали, что поиск в архиве 200 грн и заплатить нужно предварительно

Мы забыли этот вопрос в обращении поднять, писали только что согласно Договору-оферте можно лишь снимать за услугу сумму, которую изначально указали. Раз сказали ему оплатить 50 грн как стоимость, которые он в кассу оплатил, значит скрытый долг в 30 грн является незаконным.

Надежд не возлагаю, из принципа получу ответ, напишу в НБУ и закину ему 30 грн на карту после этого.

П.П.С. Понравилось как автомат коллцентра если указывать информацию (номер карты), просто выдает инфо про долг автоответчиком и сбрасывает не давая выбор вызова человека. Оказалось таки у негодолг в 30 грн на карте, при чем скорее всего! Со слов работниц раньше они разрешали взять карту и заплатить за перевыпуск потом 0_0 (взяли 50 грн и он еще 30 должен). При чем они даже не могут сказать за что он должен! С их слов вначале говорили, что 50 гривен за страховку от безработицы пенсионеру в 79 лет! полисом в 1 месяц (чтобы падлам боком вышло такое), а 30 грн - замена карты в неродном отделении, а когда на мою просьбу не нашли тариф в 30 грн на тот момент - тогда второй вариант предположили: страховка могла быть акционной (50 грн, но в тот день бесплатно), а сам перевыпуск стоил 80 грн, и с него взяли 50, а 30 потом, типа, должен был закинуть. Даже тариф распечатали за ту дату с цифрой 80 грн.Та, кто обслуживала дедушку, уже в отделении не работает.Писец полный. Вот вам весь список:1. Заявление на имя руководства Ощада принимать не хотели - только на отделение, иначе сами пишите в главный отдел. Заявление на имя заместителя, которая принимала, тоже предлагала (в рекомендательном порядке) не писать, а прийти еще раз завтра когда будет руководитель отделения (ответственность переместить). Принимать заявления на имя руководителя тоже вначале не хотели - она у них любит принимать очно, даже звонит клиентам и записывает на личные встречи. Когда я угрожать начал, что сам напишу скаргу, что у них не хотят принимать письменное заявление - согласились принять, но так как дописали мы обращение уже после 6, заместитель сказала что нужно писать на имя руководительницы (я так и хотел, в принципе). Копию заявления нам сделали, написали дату и ФИО, но вначале отказывались подписать и выдать номер его в базу. После настаивания заведующая таки подписала. У них обычно канцелярия якобы не принимает все обращения, а каждый руководитель в свой рабочий час должен принять заявление или отказатьсяЕдинственный плюс - весь разговор шел в мягких доброжелательных тонах без какого-либо повышения голоса.2. Парят страховки, которые вообще полная дырка от бублика. Безработица людям от 65 до 84, а также от утраты працездатності из-за ожога людям до 65. Не наоборот. Стоит 50 грн единоразово на 1 месяц, заплатят при страховом случае вроде 500. РазВод, которых я не видовал раньше.3. Ни колл-центр, ни в отделении не знают точно за что долг. Как это вообще?4. Перевыпускают карту "в долг" на дебетном счете, ДКБО "часто меняются" и "наверное тогда это можно было".5. Нагло в лицо врут старому пенсионеру (та уже не работает, говорят) про цену в 50 грн за перевыпуск, а на деле - 80 грн, из которых то ли страховка 50, то ли альтернативно просто 80 грн.П.С. Бонус. Когда я сказал, что хочу написать в заявлении оспаривание, что дед вообще подписывал страховку - сказали, что поиск в архиве 200 грн и заплатить нужно предварительноМы забыли этот вопрос в обращении поднять, писали только что согласно Договору-оферте можно лишь снимать за услугу сумму, которую изначально указали. Раз сказали ему оплатить 50 грн как стоимость, которые он в кассу оплатил, значит скрытый долг в 30 грн является незаконным.Надежд не возлагаю, из принципа получу ответ, напишу в НБУ и закину ему 30 грн на карту после этого.П.П.С. Понравилось как автомат коллцентра если указывать информацию (номер карты), просто выдает инфо про долг автоответчиком и сбрасывает не давая выбор вызова человека. Востаннє редагувалось Slx в Суб 08 тра, 2021 07:01, всього редагувалось 1 раз. Slx Повідомлень: 831 З нами з: 23.07.18 Подякував: 269 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:15 Re: Ощадбанк Slx написав: Bosstone написав: Slx написав: пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн. пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн.

Может, ему хотели выдать новую карту.



"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки":

6.5. Видача банківської платіжної картки та ПІН-конверту в установі Банку (крім установи, де відкрито рахунок) в межах регіонального управління - 30 грн. Может, ему хотели выдать новую карту.

Оеазалось таки у него реальный долг в 30 грн. на карте, при чем скорее всего начиная с 19 года! Со слов работниц раньше они разрешали взять карту и заплатить за перевыпуск потом 0_0 (взяли 50 грн и он езе 30 должен). При чем они даже не могут сказать за что он должен! С их слов вначале говорили, что 50 гривен за страховку от безработицы пенсионеру в 79 лет полисом в 1 месяц (чтоб падлам боком вышло такое), а 30 грн - замена карты в другом отделении, а когда не нашли тариф в 30 грн тогда - второй вариант предположили: страховка могла быть акционной (50 грн, но в тот день бесплатно), а сам перевыпуск стоил 80 грн и с него взяли 50, а 30 потом типа жолжен был закинуть. Писец полный. Вот вам весь список:





1. Заявление на иия руководства Ощада принимать не хотели - только на отделение, иначесами пишите в главный отдел. Заявление на имя заместителя, которая принимала, тоже предлагала не писать, а прицти завтра когда будет руководитель. Принимать заявления на имя руководителя тоже не хотели - она у них любит принимать очно, даже звонит клиентам записывает на личные встречи. Когда я угрожать начал, что сам напишу скаргу, что у них не хотят принимать письменное заявление - согласились принять, но так как дописали мы обращение уже после 6 заместитель сказала, что нужно писать на имя руководительницы (я так и хотел). Копия заявления нам сделали, нарисали дату и ФИО, но отказывались подписать и выдать номер его в базу. После настаивания заведующая таки подписала. У них обычно канцелярия якобы не принимает все обращения, а каждый руководитель в свой рабочий час должен принять заявление или отказаться

2. Парят страховки, которые вообще полная дырка от бублика. Безработица людям от 65 до 84, а также от утраты поацездатности из-за ожога людям ДО 65. Не наоборот. Стоит 50 грн единоразово на 1 месяц заплатят вроде 500. РазВод, которых я не видовал раньше.

3. Ни колл-центр, ни в отделении не знают точно за что долг. Как это вообще?

4. Перевыпускают карту "в долг" на дебетном счете, ДКБО "часто меняются" и "наверное тогда это можно было".

5. Нагло в лицо врут старому пенсионеру, про цену в 50 грн за перевыпуск, а на деле - 80 грн, из которых страховка 50 или альтернативно просто 80 грн.

П.С. Бонус. Когда я сказал, что хочу нарисать в заявлении оспаривание, что дед вообще подписывал страховку - сказали, что поимяк в архиве 200 грн и заплатить нужно предварительно

Мы забыли этот вопрос в обращении поднять, писали только что согласно Договору-оферте можно лишь тоебовать сумму за услугу, которую изначально указали. Раз сказали ему оплатить 50 грн, ко орые он в кассу оплатил, значит скрытый долг в 30 грн является незаконным.

Надеж не возлагаю, из принципа получу ответ, напишу в НБУ и закину ему 30 грн на карту после этого.

П.П.С. Понравилось как автомат коллцентра если указывать информацию (ноиер карты) по какой звонишь, просто выдает инфо про долг автоответчиком и сбрасывает не давая выбор вызова человека. Оеазалось таки у него реальный долг в 30 грн. на карте, при чем скорее всего начиная с 19 года! Со слов работниц раньше они разрешали взять карту и заплатить за перевыпуск потом 0_0 (взяли 50 грн и он езе 30 должен). При чем они даже не могут сказать за что он должен! С их слов вначале говорили, что 50 гривен за страховку от безработицы пенсионеру в 79 лет полисом в 1 месяц (чтоб падлам боком вышло такое), а 30 грн - замена карты в другом отделении, а когда не нашли тариф в 30 грн тогда - второй вариант предположили: страховка могла быть акционной (50 грн, но в тот день бесплатно), а сам перевыпуск стоил 80 грн и с него взяли 50, а 30 потом типа жолжен был закинуть. Писец полный. Вот вам весь список:1. Заявление на иия руководства Ощада принимать не хотели - только на отделение, иначесами пишите в главный отдел. Заявление на имя заместителя, которая принимала, тоже предлагала не писать, а прицти завтра когда будет руководитель. Принимать заявления на имя руководителя тоже не хотели - она у них любит принимать очно, даже звонит клиентам записывает на личные встречи. Когда я угрожать начал, что сам напишу скаргу, что у них не хотят принимать письменное заявление - согласились принять, но так как дописали мы обращение уже после 6 заместитель сказала, что нужно писать на имя руководительницы (я так и хотел). Копия заявления нам сделали, нарисали дату и ФИО, но отказывались подписать и выдать номер его в базу. После настаивания заведующая таки подписала. У них обычно канцелярия якобы не принимает все обращения, а каждый руководитель в свой рабочий час должен принять заявление или отказаться2. Парят страховки, которые вообще полная дырка от бублика. Безработица людям от 65 до 84, а также от утраты поацездатности из-за ожога людям ДО 65. Не наоборот. Стоит 50 грн единоразово на 1 месяц заплатят вроде 500. РазВод, которых я не видовал раньше.3. Ни колл-центр, ни в отделении не знают точно за что долг. Как это вообще?4. Перевыпускают карту "в долг" на дебетном счете, ДКБО "часто меняются" и "наверное тогда это можно было".5. Нагло в лицо врут старому пенсионеру, про цену в 50 грн за перевыпуск, а на деле - 80 грн, из которых страховка 50 или альтернативно просто 80 грн.П.С. Бонус. Когда я сказал, что хочу нарисать в заявлении оспаривание, что дед вообще подписывал страховку - сказали, что поимяк в архиве 200 грн и заплатить нужно предварительноМы забыли этот вопрос в обращении поднять, писали только что согласно Договору-оферте можно лишь тоебовать сумму за услугу, которую изначально указали. Раз сказали ему оплатить 50 грн, ко орые он в кассу оплатил, значит скрытый долг в 30 грн является незаконным.Надеж не возлагаю, из принципа получу ответ, напишу в НБУ и закину ему 30 грн на карту после этого.П.П.С. Понравилось как автомат коллцентра если указывать информацию (ноиер карты) по какой звонишь, просто выдает инфо про долг автоответчиком и сбрасывает не давая выбор вызова человека. Скопируйте данные тексты и отправьте на

Так же оставьте жалобу на горячей линии нбу, особенно про факт «перевыпуска» карты за 80 грн, это возмутительно.

Именно про перевыпуск за 80 грн, на это акцентировать внимание во всех обращениях. Скопируйте данные тексты и отправьте на contact-centre@oschadbank.ua , так же в комментарии на facebook. Обязательно от лица клиента, с его данными, инн, фио, финансовый номер.Так же оставьте жалобу на горячей линии нбу, особенно про факт «перевыпуска» карты за 80 грн, это возмутительно.Именно про перевыпуск за 80 грн, на это акцентировать внимание во всех обращениях. vadymbanker Повідомлень: 707 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 66 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 тра, 2021 11:30



МІНФІН ЗАБЕЗПЕЧИВ ОЩАДБАНКУ 44% ДОХОДІВ ЗА І КВАРТАЛ

За даними Ощадбанку, у І кварталі він визнав отримав відсоткові доходи від одного контрагента на суму 2,39 млрд грн, що становило 44% доходів банку (за січень-березень 2020 року - 1,6 млрд грн, що становило 13% доходів).



Слід розуміти, вказаний “контрагент” - це Міністерство фінансів.



Так, Ощадбанк уточнює, що проценти за інвестиціями, які оцінюються за амортизованою вартістю, становили 1,48 млрд грн; проценти за інвестиціями, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, - 420,3 млн грн; проценти за інвестиціями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, - 665,8 млн грн (тобто сукупно йдеться про 2,57 млрд грн).



94% вказаних інвестицій Ощадбанку - це ОВДП (облігації внутрішньої держпозики).



На 01.04.2021 обсяг ОВДП у портфелі Ощадбанку, які оцінюються за справедливою вартістю, становив 44,54 млрд грн; за справедливою вартістю через інший сукупний дохід - 11,2 млрд грн; за амортизованою вартістю - 67,9 млрд грн (на 01.01.2021 було відповідно 46,15 млрд грн; 11,2 млрд грн; 67,25 млрд грн).



Додамо, що за даними Ощадбанку, на кінець 2020 року 69% його активів та 18% зобов’язань було сконцентровано в операціях з пов’язаними сторонами банку (на кінець 2019 року - 65% активів і 37% зобов’язань)



“Операції з пов’язаними сторонами в переважній частині складали операції з державою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами державної влади”, - уточнює держбанк.

http://finbalance.com.ua/news/minfin-zabezpechiv-oshchadbanku-44-dokhodiv-za-i-kvartal пирамида крутится - лавешка мутится! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14565 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7963 раз. Подякували: 3842 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 тра, 2021 16:45 Re: Ощадбанк У Привата также, пирамида овгз) nekefer

Повідомлень: 94 З нами з: 24.10.14 Подякував: 5 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1815181618171818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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