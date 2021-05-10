Slx написав:пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн.
Может, ему хотели выдать новую карту.
"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки": 6.5. Видача банківської платіжної картки та ПІН-конверту в установі Банку (крім установи, де відкрито рахунок) в межах регіонального управління - 30 грн.
Slx написав:пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн.
Может, ему хотели выдать новую карту.
"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки": 6.5. Видача банківської платіжної картки та ПІН-конверту в установі Банку (крім установи, де відкрито рахунок) в межах регіонального управління - 30 грн.
Оказалось таки у него реальный долг в 30 грн на карте, при чем скорее всего начиная с 19 года! Со слов работниц раньше они разрешали взять карту и заплатить за перевыпуск потом 0_0 (взяли 50 грн и он еще 30 должен). При чем они даже не могут сказать за что он должен! С их слов вначале говорили, что 50 гривен за страховку от безработицы пенсионеру в 79 лет! полисом в 1 месяц (чтобы падлам боком вышло такое), а 30 грн - замена карты в неродном отделении, а когда на мою просьбу не нашли тариф в 30 грн на тот момент - тогда второй вариант предположили: страховка могла быть акционной (50 грн, но в тот день бесплатно), а сам перевыпуск стоил 80 грн, и с него взяли 50, а 30 потом, типа, должен был закинуть. Даже тариф распечатали за ту дату с цифрой 80 грн. Та, кто обслуживала дедушку, уже в отделении не работает.
Писец полный. Вот вам весь список:
1. Заявление на имя руководства Ощада принимать не хотели - только на отделение, иначе сами пишите в главный отдел. Заявление на имя заместителя, которая принимала, тоже предлагала (в рекомендательном порядке) не писать, а прийти еще раз завтра когда будет руководитель отделения (ответственность переместить). Принимать заявления на имя руководителя тоже вначале не хотели - она у них любит принимать очно, даже звонит клиентам и записывает на личные встречи. Когда я угрожать начал, что сам напишу скаргу, что у них не хотят принимать письменное заявление - согласились принять, но так как дописали мы обращение уже после 6, заместитель сказала что нужно писать на имя руководительницы (я так и хотел, в принципе). Копию заявления нам сделали, написали дату и ФИО, но вначале отказывались подписать и выдать номер его в базу. После настаивания заведующая таки подписала. У них обычно канцелярия якобы не принимает все обращения, а каждый руководитель в свой рабочий час должен принять заявление или отказаться Единственный плюс - весь разговор шел в мягких доброжелательных тонах без какого-либо повышения голоса.
2. Парят страховки, которые вообще полная дырка от бублика. Безработица людям от 65 до 84, а также от утраты працездатності из-за ожога людям до 65. Не наоборот. Стоит 50 грн единоразово на 1 месяц, заплатят при страховом случае вроде 500. РазВод, которых я не видовал раньше. 3. Ни колл-центр, ни в отделении не знают точно за что долг. Как это вообще? 4. Перевыпускают карту "в долг" на дебетном счете, ДКБО "часто меняются" и "наверное тогда это можно было". 5. Нагло в лицо врут старому пенсионеру (та уже не работает, говорят) про цену в 50 грн за перевыпуск, а на деле - 80 грн, из которых то ли страховка 50, то ли альтернативно просто 80 грн. П.С. Бонус. Когда я сказал, что хочу написать в заявлении оспаривание, что дед вообще подписывал страховку - сказали, что поиск в архиве 200 грн и заплатить нужно предварительно Мы забыли этот вопрос в обращении поднять, писали только что согласно Договору-оферте можно лишь снимать за услугу сумму, которую изначально указали. Раз сказали ему оплатить 50 грн как стоимость, которые он в кассу оплатил, значит скрытый долг в 30 грн является незаконным. Надежд не возлагаю, из принципа получу ответ, напишу в НБУ и закину ему 30 грн на карту после этого. П.П.С. Понравилось как автомат коллцентра если указывать информацию (номер карты), просто выдает инфо про долг автоответчиком и сбрасывает не давая выбор вызова человека.
Востаннє редагувалось Slx в Суб 08 тра, 2021 07:01, всього редагувалось 1 раз.
Slx написав:пошел из-за этого в отделение ощада и ему сказали, что он еще должен 30 грн.
Может, ему хотели выдать новую карту.
"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки": 6.5. Видача банківської платіжної картки та ПІН-конверту в установі Банку (крім установи, де відкрито рахунок) в межах регіонального управління - 30 грн.
Оеазалось таки у него реальный долг в 30 грн. на карте, при чем скорее всего начиная с 19 года! Со слов работниц раньше они разрешали взять карту и заплатить за перевыпуск потом 0_0 (взяли 50 грн и он езе 30 должен). При чем они даже не могут сказать за что он должен! С их слов вначале говорили, что 50 гривен за страховку от безработицы пенсионеру в 79 лет полисом в 1 месяц (чтоб падлам боком вышло такое), а 30 грн - замена карты в другом отделении, а когда не нашли тариф в 30 грн тогда - второй вариант предположили: страховка могла быть акционной (50 грн, но в тот день бесплатно), а сам перевыпуск стоил 80 грн и с него взяли 50, а 30 потом типа жолжен был закинуть. Писец полный. Вот вам весь список:
1. Заявление на иия руководства Ощада принимать не хотели - только на отделение, иначесами пишите в главный отдел. Заявление на имя заместителя, которая принимала, тоже предлагала не писать, а прицти завтра когда будет руководитель. Принимать заявления на имя руководителя тоже не хотели - она у них любит принимать очно, даже звонит клиентам записывает на личные встречи. Когда я угрожать начал, что сам напишу скаргу, что у них не хотят принимать письменное заявление - согласились принять, но так как дописали мы обращение уже после 6 заместитель сказала, что нужно писать на имя руководительницы (я так и хотел). Копия заявления нам сделали, нарисали дату и ФИО, но отказывались подписать и выдать номер его в базу. После настаивания заведующая таки подписала. У них обычно канцелярия якобы не принимает все обращения, а каждый руководитель в свой рабочий час должен принять заявление или отказаться 2. Парят страховки, которые вообще полная дырка от бублика. Безработица людям от 65 до 84, а также от утраты поацездатности из-за ожога людям ДО 65. Не наоборот. Стоит 50 грн единоразово на 1 месяц заплатят вроде 500. РазВод, которых я не видовал раньше. 3. Ни колл-центр, ни в отделении не знают точно за что долг. Как это вообще? 4. Перевыпускают карту "в долг" на дебетном счете, ДКБО "часто меняются" и "наверное тогда это можно было". 5. Нагло в лицо врут старому пенсионеру, про цену в 50 грн за перевыпуск, а на деле - 80 грн, из которых страховка 50 или альтернативно просто 80 грн. П.С. Бонус. Когда я сказал, что хочу нарисать в заявлении оспаривание, что дед вообще подписывал страховку - сказали, что поимяк в архиве 200 грн и заплатить нужно предварительно Мы забыли этот вопрос в обращении поднять, писали только что согласно Договору-оферте можно лишь тоебовать сумму за услугу, которую изначально указали. Раз сказали ему оплатить 50 грн, ко орые он в кассу оплатил, значит скрытый долг в 30 грн является незаконным. Надеж не возлагаю, из принципа получу ответ, напишу в НБУ и закину ему 30 грн на карту после этого. П.П.С. Понравилось как автомат коллцентра если указывать информацию (ноиер карты) по какой звонишь, просто выдает инфо про долг автоответчиком и сбрасывает не давая выбор вызова человека.
Скопируйте данные тексты и отправьте на contact-centre@oschadbank.ua, так же в комментарии на facebook. Обязательно от лица клиента, с его данными, инн, фио, финансовый номер. Так же оставьте жалобу на горячей линии нбу, особенно про факт «перевыпуска» карты за 80 грн, это возмутительно. Именно про перевыпуск за 80 грн, на это акцентировать внимание во всех обращениях.
МІНФІН ЗАБЕЗПЕЧИВ ОЩАДБАНКУ 44% ДОХОДІВ ЗА І КВАРТАЛ
За даними Ощадбанку, у І кварталі він визнав отримав відсоткові доходи від одного контрагента на суму 2,39 млрд грн, що становило 44% доходів банку (за січень-березень 2020 року - 1,6 млрд грн, що становило 13% доходів).
Слід розуміти, вказаний “контрагент” - це Міністерство фінансів.
Так, Ощадбанк уточнює, що проценти за інвестиціями, які оцінюються за амортизованою вартістю, становили 1,48 млрд грн; проценти за інвестиціями, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, - 420,3 млн грн; проценти за інвестиціями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, - 665,8 млн грн (тобто сукупно йдеться про 2,57 млрд грн).
94% вказаних інвестицій Ощадбанку - це ОВДП (облігації внутрішньої держпозики).
На 01.04.2021 обсяг ОВДП у портфелі Ощадбанку, які оцінюються за справедливою вартістю, становив 44,54 млрд грн; за справедливою вартістю через інший сукупний дохід - 11,2 млрд грн; за амортизованою вартістю - 67,9 млрд грн (на 01.01.2021 було відповідно 46,15 млрд грн; 11,2 млрд грн; 67,25 млрд грн).
Додамо, що за даними Ощадбанку, на кінець 2020 року 69% його активів та 18% зобов’язань було сконцентровано в операціях з пов’язаними сторонами банку (на кінець 2019 року - 65% активів і 37% зобов’язань)
“Операції з пов’язаними сторонами в переважній частині складали операції з державою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами державної влади”, - уточнює держбанк.
Мама отримувала пенсію через укрпошту і має пільги на газ та електрику. З січня змінила постачальника газу на нафтогаз. Заяву про зміну постачальника написали в відділі соцзахисту. За січень пільги успішно зайшли на рахунок нафтогазу, більше пільг не було. У відділі соцзахисту сказали що пільги за наступні місяці будуть відправляти через ощадбанк, і будуть виплачувати разом з пенсією (самовільно). В ощадбанку взагалі нічого не змогли побачити, порадили телефонувати на гарячу лінію. Там сказали що гроші "зависли" на рахунку і щоби їх зняти потрібно відкривати картку за 30 грн., без картки ніяк. Ще й потрібно чекати 2 дні бо мама мала їхню картку років зо 10 назад. Думав зареєструватися в ощад 24, по старій картці не пропускає. Невже все справді так печально, і потрібно відкрити картку щоб забрати пільги? P.S. Заяви про зміну банку для видачі пенсії та про нарахування пільг на картку вже написано.
Пансер написав:Невже все справді так печально, і потрібно відкрити картку щоб забрати пільги?
Есть "моя картка", там выпуск, смс бесплатно. Хз, как вход соцвыплат расценят, скорее тоже без комиса. Снятие нала платное, сэп до 5к грн - 2грн. "Карта за 30грн" - это какой-то развод (скорее всего 30грн за "неродное отделение")
Пансер написав:Невже все справді так печально, і потрібно відкрити картку щоб забрати пільги?
Есть "моя картка", там выпуск, смс бесплатно. Хз, как вход соцвыплат расценят, скорее тоже без комиса. Снятие нала платное, сэп до 5к грн - 2грн. "Карта за 30грн" - это какой-то развод (скорее всего 30грн за "неродное отделение")
Но нужно услышать практиков по таким случаям
Практики грят, шо МК может быть ток 2й картой юзера. Первая будет Социалка в тарифе МійРахунок, с абонкой 7грн/мес, которую мона таки отключить если привязать ИБ к МК. Но выплаты будут приходить на Социалку, их нашару мона ток обналить в АТМ любой банки, ну СЭПить кудынить. Ой... кажись СЭПить уже нашару низзя
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 11 тра, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.