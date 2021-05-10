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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:11
Amethyst написав:
Так под соцвыплаты себе открыли МК?
Под частные нужды.
А чем социалка отличается?
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Додано: Вів 11 тра, 2021 17:57
Вкладчик1234 написав:
сэп до 5к грн - 2грн.
Це щось не те.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 17:59
Вкладчик1234 написав: Amethyst написав:
Так под соцвыплаты себе открыли МК?
Под частные нужды.
А чем социалка отличается?
Соцвиплати це Мій рахунок.
Там 7 грн СМС а не абонка.
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