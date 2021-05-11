Под частные нужды.
А чем социалка отличается?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:11
Додано: Вів 11 тра, 2021 17:57
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 11 тра, 2021 17:59
Додано: Сер 12 тра, 2021 05:30
Re: Ощадбанк
СМС-ка відключається дзвінком на ГЛ. І краще монетизовані пільги, бо ощАд маринував гроші на рахунку місяцями безкоштовно для себе (у мене з мамою були ситуації, коли не виплачували, а потім зараз за декілька місяців приходила сума), так ще і з користувача брав 0,7% за перерахунок на надавача послуги. Маючи доступ до грошей, то ще і кешбек можна урвати.
Додано: Сер 12 тра, 2021 05:45
Re: Ощадбанк
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