Квесторе_поверніться написав:Соцвиплати це Мій рахунок. Там 7 грн СМС а не абонка.
СМС-ка відключається дзвінком на ГЛ. І краще монетизовані пільги, бо ощАд маринував гроші на рахунку місяцями безкоштовно для себе (у мене з мамою були ситуації, коли не виплачували, а потім зараз за декілька місяців приходила сума), так ще і з користувача брав 0,7% за перерахунок на надавача послуги. Маючи доступ до грошей, то ще і кешбек можна урвати.
Пансер написав:Потрібно лише одноразово зняти пільги, що не знати як опинилися на рахунку ощада, а потім розпрощатися з цим банком.
Ощад монополіст по пільгам, так що не спішіть прощатись:
Кожного місяця, коли субсидіант/пільговик споживає комунальні послуги на суму, меншу за розмір субсидії/пільги, формується позитивний залишок. Невикористаний залишок за субсидією/пільгою зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці. Якщо субсидіант/пільговик споживав комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде перераховано на його картковий рахунок в Ощадбанку після 1 червня. Рахунок для перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою необхідно відкрити самостійно. Ощадбанк надсилає SMS субсидіантам/пільговикам про зарахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою на їх карткові рахунки, відкриті в Ощадбанку. Звертаємо увагу, що для отримання SMS необхідно мати підключену послугу «SMS-інформування». https://www.oschadbank.ua/ua/sd
Ще раз донесу думку, що смс можна відмовитись. Залишок глянути в банкоматі, поки задурно.
Пансер написав:За січень пільги успішно зайшли на рахунок нафтогазу...
Це форма безготівкової монетизації одержання допомоги. Здійснюється вона виключно через Ощадбанк, який сам на рахунки комунальних підприємств здійснює платежі.
Пансер написав:У відділі соцзахисту сказали що пільги за наступні місяці будуть відправляти через ощадбанк, і будуть виплачувати разом з пенсією (самовільно).
Перевели на форму готівкової монетизації.
Пансер написав:...сказали що гроші "зависли" на рахунку і щоби їх зняти потрібно відкривати картку <...> мама мала їхню картку років зо 10 назад.
А мама скоріше за все рахунок картки не закрила, ось на нього Ощадбанк і зарахував виплату.
Пансер написав:Думав зареєструватися в ощад 24, по старій картці не пропускає.
Так і повинно. Чому не оформлили безкоштовну "Моя картка" для реєстрації в Ощад24/7?
Пансер написав:Невже все справді так печально, і потрібно відкрити картку щоб забрати пільги?
Кошти зайшли на рахунок нечинної картки. Хз чи можливо забрати ці кошти в разі його закритті без випуску картки до нього. Ось якщо б кошти зайшли на транзитний рахунок Ощаду, то у відділенні кошти змогли отримати.