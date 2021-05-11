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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1817181818191820>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:11

  Amethyst написав:Так под соцвыплаты себе открыли МК?

Под частные нужды.
А чем социалка отличается?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:57

Re: Ощадбанк

  Вкладчик1234 написав:сэп до 5к грн - 2грн.

Це щось не те.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:59

  Вкладчик1234 написав:
  Amethyst написав:Так под соцвыплаты себе открыли МК?

Под частные нужды.
А чем социалка отличается?

Соцвиплати це Мій рахунок.
Там 7 грн СМС а не абонка.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:30

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Соцвиплати це Мій рахунок.
Там 7 грн СМС а не абонка.


СМС-ка відключається дзвінком на ГЛ. І краще монетизовані пільги, бо ощАд маринував гроші на рахунку місяцями безкоштовно для себе (у мене з мамою були ситуації, коли не виплачували, а потім зараз за декілька місяців приходила сума), так ще і з користувача брав 0,7% за перерахунок на надавача послуги. Маючи доступ до грошей, то ще і кешбек можна урвати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:45

Re: Ощадбанк

  Ой+ написав:СМС-ка відключається дзвінком на ГЛ. І краще монетизовані пільги
Т.е. работать без ИБ, а то и ваше ходить на почту ) Эт не наш метод
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:18

Re: Ощадбанк

  Amethyst написав:Т.е. работать без ИБ, а то и ваше ходить на почту ) Эт не наш метод


Якщо потрібен ІБ, то дійсно щоб задарма можна ще підв'язати МК. Але мова про картку для пільг, на яку гроші прибувають не часто і не багато, хіба в когось кучеряві пільги.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:52

Re: Ощадбанк

  Ой+ написав:мова про картку для пільг, на яку гроші прибувають не часто і не багато, хіба в когось кучеряві пільги.

Потрібно лише одноразово зняти пільги, що не знати як опинилися на рахунку ощада, а потім розпрощатися з цим банком.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:09

Re: Ощадбанк

  Пансер написав:Потрібно лише одноразово зняти пільги, що не знати як опинилися на рахунку ощада, а потім розпрощатися з цим банком.


Ощад монополіст по пільгам, так що не спішіть прощатись:
Кожного місяця, коли субсидіант/пільговик споживає комунальні послуги на суму, меншу за розмір субсидії/пільги, формується позитивний залишок. Невикористаний залишок за субсидією/пільгою зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці.
Якщо субсидіант/пільговик споживав комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде перераховано на його картковий рахунок в Ощадбанку після 1 червня. Рахунок для перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою необхідно відкрити самостійно.
Ощадбанк надсилає SMS субсидіантам/пільговикам про зарахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою на їх карткові рахунки, відкриті в Ощадбанку. Звертаємо увагу, що для отримання SMS необхідно мати підключену послугу «SMS-інформування». https://www.oschadbank.ua/ua/sd

Ще раз донесу думку, що смс можна відмовитись. Залишок глянути в банкоматі, поки задурно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:13

Re: Ощадбанк

  Ой+ написав:смс можна відмовитись. Залишок глянути в банкоматі, поки задурно.
всё верно,еще и в телеграмм
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:51

Re: Ощадбанк

  Пансер написав:За січень пільги успішно зайшли на рахунок нафтогазу...
Це форма безготівкової монетизації одержання допомоги. Здійснюється вона виключно через Ощадбанк, який сам на рахунки комунальних підприємств здійснює платежі.

  Пансер написав:У відділі соцзахисту сказали що пільги за наступні місяці будуть відправляти через ощадбанк, і будуть виплачувати разом з пенсією (самовільно).
Перевели на форму готівкової монетизації.

  Пансер написав:...сказали що гроші "зависли" на рахунку і щоби їх зняти потрібно відкривати картку <...> мама мала їхню картку років зо 10 назад.
А мама скоріше за все рахунок картки не закрила, ось на нього Ощадбанк і зарахував виплату.

  Пансер написав:Думав зареєструватися в ощад 24, по старій картці не пропускає.
Так і повинно. Чому не оформлили безкоштовну "Моя картка" для реєстрації в Ощад24/7?

  Пансер написав:Невже все справді так печально, і потрібно відкрити картку щоб забрати пільги?
Кошти зайшли на рахунок нечинної картки. Хз чи можливо забрати ці кошти в разі його закритті без випуску картки до нього.
Ось якщо б кошти зайшли на транзитний рахунок Ощаду, то у відділенні кошти змогли отримати.
MASolomko
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