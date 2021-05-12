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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1817181818191820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:06

Re: Ощадбанк

  MASolomko написав:А мама скоріше за все рахунок картки не закрила, ось на нього Ощадбанк і зарахував виплату.

Не закрила.
  MASolomko написав:Чому не оформлили безкоштовну "Моя картка" для реєстрації в Ощад24/7?

У відділенні сказали що картку можна відкрити тільки через 2 дні.
Мама написала у відділі соцзахисту заяву про перерахування наступних пільг на картку приватбанку. Надіюся, на рахунку ощаду вони більше не опиняться.
Пансер
 
Повідомлень: 72
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:05

Re: Ощадбанк

Пансер, вона скоріше за все раніше обслуговувалася в іншому відділенні?
MASolomko
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Повідомлень: 3254
З нами з: 08.03.18
Подякував: 391 раз.
Подякували: 554 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:29

MASolomko
Так
Пансер
 
Повідомлень: 72
З нами з: 22.09.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 1817181818191820
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