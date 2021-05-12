Не закрила.
У відділенні сказали що картку можна відкрити тільки через 2 дні.
Мама написала у відділі соцзахисту заяву про перерахування наступних пільг на картку приватбанку. Надіюся, на рахунку ощаду вони більше не опиняться.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:06
Re: Ощадбанк
Не закрила.
У відділенні сказали що картку можна відкрити тільки через 2 дні.
Мама написала у відділі соцзахисту заяву про перерахування наступних пільг на картку приватбанку. Надіюся, на рахунку ощаду вони більше не опиняться.
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:05
Re: Ощадбанк
Пансер, вона скоріше за все раніше обслуговувалася в іншому відділенні?
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