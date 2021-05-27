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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 тра, 2021 16:01
Scholar написав:Квесторе_поверніться
А з якого місяця у ощаду валютні ставки до нуля попадали?
Щось я пропустив це свято щедрості
Вроді десь на початку кітня...теж не відслідковував.
Лежить пару доларів на МЗ і юзає їх банка на халяву.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 22 тра, 2021 16:07
Scholar написав:Квесторе_поверніться
А з якого місяця у ощаду валютні ставки до нуля попадали?
Щось я пропустив це свято щедрості
Судя по графику изменения ставок, с февраля-мартаhttps://minfin.com.ua/deposits/stats/?currency=usd&investors-group=fiz
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Bosstone
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Додано: Суб 22 тра, 2021 19:44
Ничоси спуск. Интересно, будут ли оттоки
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Scholar
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Додано: Суб 22 тра, 2021 22:49
Scholar написав:
Ничоси спуск. Интересно, будут ли оттоки
аттокі начтуцца після 0.01
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greenozon
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Додано: Вів 25 тра, 2021 20:31
Scholar написав:
Интересно, будут ли оттоки
Вже є - я, наприклад, забрав.
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ricardo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 13:51
ricardo написав: Scholar написав:
Интересно, будут ли оттоки
Вже є - я, наприклад, забрав.
Я також все забрав і відключив Ощад 24/7!!!
Ні ногою в Ощад
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Manchester
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:12
Manchester написав: ricardo написав: Scholar написав:
Интересно, будут ли оттоки
Вже є - я, наприклад, забрав.
Я також все забрав і відключив Ощад 24/7!!!
Ні ногою в Ощад
До чого Мій банк управителі довели...народ з грошими біжить геть.
Ще й комісом безналом з банки геть обложили.
Керманичі банки - щось робіть
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:29
ощАД маст дай
пишнокрадтсво не пройшло безслідно
#кровожера#пенсіонерів#України
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greenozon
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