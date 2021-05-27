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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1818181918201821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:01

  Scholar написав:Квесторе_поверніться

А з якого місяця у ощаду валютні ставки до нуля попадали?
Щось я пропустив це свято щедрості

Вроді десь на початку кітня...теж не відслідковував.
Лежить пару доларів на МЗ і юзає їх банка на халяву.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:07

  Scholar написав:Квесторе_поверніться

А з якого місяця у ощаду валютні ставки до нуля попадали?
Щось я пропустив це свято щедрості

Судя по графику изменения ставок, с февраля-марта
https://minfin.com.ua/deposits/stats/?currency=usd&investors-group=fiz
Зображення
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:44

  Bosstone написав:
  Scholar написав:Квесторе_поверніться

А з якого місяця у ощаду валютні ставки до нуля попадали?
Щось я пропустив це свято щедрості

Судя по графику изменения ставок, с февраля-марта
https://minfin.com.ua/deposits/stats/?currency=usd&investors-group=fiz
Зображення


Ничоси спуск. Интересно, будут ли оттоки
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 22:49

  Scholar написав:
  Bosstone написав:
  Scholar написав:Квесторе_поверніться

А з якого місяця у ощаду валютні ставки до нуля попадали?
Щось я пропустив це свято щедрості

Судя по графику изменения ставок, с февраля-марта
https://minfin.com.ua/deposits/stats/?currency=usd&investors-group=fiz
Зображення


Ничоси спуск. Интересно, будут ли оттоки

аттокі начтуцца після 0.01
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 20:31

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Интересно, будут ли оттоки
Вже є - я, наприклад, забрав.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 13:51

  ricardo написав:
  Scholar написав:Интересно, будут ли оттоки
Вже є - я, наприклад, забрав.

Я також все забрав і відключив Ощад 24/7!!!
Ні ногою в Ощад :mrgreen:
Manchester
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:12

  Manchester написав:
  ricardo написав:
  Scholar написав:Интересно, будут ли оттоки
Вже є - я, наприклад, забрав.

Я також все забрав і відключив Ощад 24/7!!!
Ні ногою в Ощад :mrgreen:

До чого Мій банк управителі довели...народ з грошими біжить геть.
Ще й комісом безналом з банки геть обложили.
Керманичі банки - щось робіть :!:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:29

ощАД маст дай
пишнокрадтсво не пройшло безслідно
#кровожера#пенсіонерів#України
:evil: :evil:
greenozon
 
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