|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:11
Добрий день, не підкажете як Ощад тарифікує Uber і Bolt по кредитній картці More? У тарифах - 1% за конвертацію, а ці компанії ж тарифікують через ДСС.
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:42
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|