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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:11

Добрий день, не підкажете як Ощад тарифікує Uber і Bolt по кредитній картці More? У тарифах - 1% за конвертацію, а ці компанії ж тарифікують через ДСС.
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:42

  Dimaa написав:Добрий день, не підкажете як Ощад тарифікує Uber і Bolt по кредитній картці More? У тарифах - 1% за конвертацію, а ці компанії ж тарифікують через ДСС.


взувае по повний
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:10

Подскажите, пожалуйста, в Ощаде закрыть текущий зарплатный счет физлица можно только отделении где открывался, или в пределах области в любом?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:28

Re: Ощадбанк

Arbitr, быстро это можно сделать в том, где открывался счёт. Если к счёту выпускалась карта, то надо сдать и её.

А в пределах области, если и получиться, то только в центральных отделениях.
Это я так понял политику "партии". Но уточняйте в поддержке банка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:19

Я картсчет закрывал в любом
demichh
 
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