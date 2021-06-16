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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:11
Добрий день, не підкажете як Ощад тарифікує Uber і Bolt по кредитній картці More? У тарифах - 1% за конвертацію, а ці компанії ж тарифікують через ДСС.
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:42
Додано: Сер 16 чер, 2021 19:10
Подскажите, пожалуйста, в Ощаде закрыть текущий зарплатный счет физлица можно только отделении где открывался, или в пределах области в любом?
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:28
Re: Ощадбанк
Arbitr, быстро это можно сделать в том, где открывался счёт. Если к счёту выпускалась карта, то надо сдать и её.
А в пределах области, если и получиться, то только в центральных отделениях.
Это я так понял политику "партии". Но уточняйте в поддержке банка.
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