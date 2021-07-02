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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:11
Добрий день, не підкажете як Ощад тарифікує Uber і Bolt по кредитній картці More? У тарифах - 1% за конвертацію, а ці компанії ж тарифікують через ДСС.
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:42
Додано: Сер 16 чер, 2021 19:10
Подскажите, пожалуйста, в Ощаде закрыть текущий зарплатный счет физлица можно только отделении где открывался, или в пределах области в любом?
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:28
Re: Ощадбанк
Arbitr, быстро это можно сделать в том, где открывался счёт. Если к счёту выпускалась карта, то надо сдать и её.
А в пределах области, если и получиться, то только в центральных отделениях.
Это я так понял политику "партии". Но уточняйте в поддержке банка.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:42
Обратился в службу спасения Ощада, получил ответ:
"Так, це можливо зробити в будь - якому відділенні в межах області, де відкрито Ваш рахунок. При собі необхідно мати паспорт та попередню карту за наявності."
Так, что по факту имеем хреновую трудовую дисциплину в отделении.
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:14
Доброго дня, панове.
Какую карту мне открить ? , чтоби на нее положили денежку
и потом вивести через банкомат или переводом на карту любого другого банка.
Накидают на нее денег, забрать с мин комисса и забить об етом дНЕ.
Спасибо.
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:27
Зараз це тільки Мій рахунок під депо.
Вхід на карту без комісій.
Вихід через касу банки 2 рази в місяць без комісії.
Через банкомати ліміт 15000 в місяць без комісії.
Виходу безналом без комісії немає.
Додано: Суб 03 лип, 2021 11:21
Банчок прислал в приложение сообщение, что с первого августа приготовил какие-то сюрпризы в тарифах:
Шановні клієнти!
3 липня 2021 12:13
Інформуємо вас, що відповідно до рішення комітету тарифної та продуктової політики банк вносить зміни до Тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток.
Зміни до тарифів вступають у дію з 01.08.2021 р.
Ознайомитись зі змінами ви можете на офіційному сайті за посиланням:
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