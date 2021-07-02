RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1821182218231824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:11

Добрий день, не підкажете як Ощад тарифікує Uber і Bolt по кредитній картці More? У тарифах - 1% за конвертацію, а ці компанії ж тарифікують через ДСС.
Dimaa
 
Повідомлень: 98
З нами з: 09.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:42

  Dimaa написав:Добрий день, не підкажете як Ощад тарифікує Uber і Bolt по кредитній картці More? У тарифах - 1% за конвертацію, а ці компанії ж тарифікують через ДСС.


взувае по повний
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:10

Подскажите, пожалуйста, в Ощаде закрыть текущий зарплатный счет физлица можно только отделении где открывался, или в пределах области в любом?
Arbitr
 
Повідомлень: 138
З нами з: 07.11.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:28

Re: Ощадбанк

Arbitr, быстро это можно сделать в том, где открывался счёт. Если к счёту выпускалась карта, то надо сдать и её.

А в пределах области, если и получиться, то только в центральных отделениях.
Это я так понял политику "партии". Но уточняйте в поддержке банка.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3448
З нами з: 08.03.18
Подякував: 413 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:19

Я картсчет закрывал в любом
demichh
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 09.12.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:42

Обратился в службу спасения Ощада, получил ответ:
"Так, це можливо зробити в будь - якому відділенні в межах області, де відкрито Ваш рахунок. При собі необхідно мати паспорт та попередню карту за наявності."

Так, что по факту имеем хреновую трудовую дисциплину в отделении.
Arbitr
 
Повідомлень: 138
З нами з: 07.11.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:14

Доброго дня, панове.
Какую карту мне открить ? , чтоби на нее положили денежку
и потом вивести через банкомат или переводом на карту любого другого банка.
Накидают на нее денег, забрать с мин комисса и забить об етом дНЕ.
Спасибо.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4626
З нами з: 23.11.14
Подякував: 706 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:27

  Goodman написав:Доброго дня, панове.
Какую карту мне открить ? , чтоби на нее положили денежку
и потом вивести через банкомат или переводом на карту любого другого банка.
Накидают на нее денег, забрать с мин комисса и забить об етом дНЕ.
Спасибо.

Зараз це тільки Мій рахунок під депо.
Вхід на карту без комісій.
Вихід через касу банки 2 рази в місяць без комісії.
Через банкомати ліміт 15000 в місяць без комісії.
Виходу безналом без комісії немає.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37654
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:21

Банчок прислал в приложение сообщение, что с первого августа приготовил какие-то сюрпризы в тарифах:

Шановні клієнти!

3 липня 2021 12:13

Інформуємо вас, що відповідно до рішення комітету тарифної та продуктової політики банк вносить зміни до Тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток.

Зміни до тарифів вступають у дію з 01.08.2021 р.
Ознайомитись зі змінами ви можете на офіційному сайті за посиланням: https://bit.ly/3gVVGAM або у відділеннях Ощадбанку.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14839
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8054 раз.
Подякували: 3898 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1821182218231824
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andi_30, wolt450 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95841)
03.07.2021 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.