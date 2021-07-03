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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:57
v57 написав:
тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?
У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 03 лип, 2021 13:45
пробовал и после перевода, и отдельно- не
мож потому что моно?
не критично, поддержку трогать лень, просто спросил
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:02
Вкладчик1234 написав: v57 написав:
тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?
У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода
А что это вообще дает, зачем?
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:35
Scholar написав: Вкладчик1234 написав: v57 написав:
тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?
У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода
А что это вообще дает, зачем?
Что при платеже не вбивать данные карты, а просто выбрать из списка (но свв нужно всё равно вводить)
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Вкладчик1234
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