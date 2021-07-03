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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:57

  v57 написав:тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?

У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:45

пробовал и после перевода, и отдельно- не
мож потому что моно?
не критично, поддержку трогать лень, просто спросил
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:02

  Вкладчик1234 написав:
  v57 написав:тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?

У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода


А что это вообще дает, зачем?
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:35

  Scholar написав:
  Вкладчик1234 написав:
  v57 написав:тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?

У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода


А что это вообще дает, зачем?

Что при платеже не вбивать данные карты, а просто выбрать из списка (но свв нужно всё равно вводить)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:24

  Вкладчик1234 написав:Что при платеже не вбивать данные карты

За що і для чого у прищаді платити карткою іншої банки? Вони почали процесити подібно до нексту?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:34

  klug написав:
  Вкладчик1234 написав:Что при платеже не вбивать данные карты

За що і для чого у прищаді платити карткою іншої банки? Вони почали процесити подібно до нексту?

У меня была довольно экзотическая задача - регулярно забирать деньги на ощад со своей карты другого банка. Поэтому мне удобнее было её забить в приложение.
Насчёт "подобно нексту" - от ощада такого не дождёмся, имхо :)
Вкладчик1234
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