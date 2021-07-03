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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:57
v57 написав:
тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?
У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 03 лип, 2021 13:45
пробовал и после перевода, и отдельно- не
мож потому что моно?
не критично, поддержку трогать лень, просто спросил
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v57
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:02
Вкладчик1234 написав: v57 написав:
тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?
У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода
А что это вообще дает, зачем?
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Scholar
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:35
Scholar написав: Вкладчик1234 написав: v57 написав:
тарифы то таке
вот пробовал неск.раз подвязать карту др.банка.
не дает, оно вообще работает?
У меня подвязались. Уже не помню как подвязывал, по-моему сохранил после перевода
А что это вообще дает, зачем?
Что при платеже не вбивать данные карты, а просто выбрать из списка (но свв нужно всё равно вводить)
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 03 лип, 2021 22:24
Вкладчик1234 написав:
Что при платеже не вбивать данные карты
За що і для чого у прищаді платити карткою іншої банки? Вони почали процесити подібно до нексту?
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klug
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Додано: Суб 03 лип, 2021 22:34
klug написав: Вкладчик1234 написав:
Что при платеже не вбивать данные карты
За що і для чого у прищаді платити карткою іншої банки? Вони почали процесити подібно до нексту?
У меня была довольно экзотическая задача - регулярно забирать деньги на ощад со своей карты другого банка. Поэтому мне удобнее было её забить в приложение.
Насчёт "подобно нексту" - от ощада такого не дождёмся, имхо
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 04 лип, 2021 09:18
З 01.08.2021 Ощад змінює тарифні пакети по картках. У пакеті "Мій комфорт" будуть картки з кредитним лімітом, а "Моя картка" буде в окремому пакеті і використовуватиметься в тому числі і для виплати вкладів та процентів. Ліміт зняття готівки в банкоматі без комісії - 20 тис. грн. на місяць, понад ліміт - 1%. Без комісії 2 рази можна зняти готівку в касі банку без обмеження за сумою. І за СМС братимуть 7 грн.
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Sanio
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:29
Есть дебетовая "Моя картка" (МК). Брали исключительно для для бесплатных SMS, чтобы входить в Ощад24/7 и мониторить нулевые балансы по муниципальной карте. Теперь или закрыть МК в отделении или отключить SMS-ки?
ps Удалённое закрытие счетов эти ироды ещё не родили?
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MASolomko
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:44
MASolomko написав:
Есть дебетовая "Моя картка" (МК). Брали исключительно для для бесплатных SMS, чтобы входить в Ощад24/7 и мониторить нулевые балансы по муниципальной карте. Теперь или закрыть МК в отделении или отключить SMS-ки?
ps Удалённое закрытие счетов эти ироды ещё не родили?
А коммуналку платить?: удобно (тем более, что их система позволяет в квитанции вбивать еще и показатели счетчиков - в суде выручили). Да и платежи на ибан - без комиссии. А без СМС-ок на телефон - НЕ пройдет идентификация в Ощад24/7...
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Миша-клиент
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:18
Платежи на ибан же с комиссией?
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demichh
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