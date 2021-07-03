RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1823182418251826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:28

  demichh написав:Платежи на ибан же с комиссией?

Там залежить від отримувача комунальних платежів - по ряду отримувачів (партнерів) є договір і комісії немає, а бездоговірні комунальні на IBAN справді йдуть з комісією від 0,5% до 1,5% мін. 3 грн.
Sanio
 
Повідомлень: 987
З нами з: 03.09.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:37

  MASolomko написав:Есть дебетовая "Моя картка" (МК). Брали исключительно для для бесплатных SMS, чтобы входить в Ощад24/7 и мониторить нулевые балансы по муниципальной карте. Теперь или закрыть МК в отделении или отключить SMS-ки?

От мене теж смущає комісія за СМС по дебетці МК, якої раніше не було. Тепер СМС без комісії залишилися в ТП "Мій комфорт" для картки "Моя кредитка".
Sanio
 
Повідомлень: 987
З нами з: 03.09.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:57

Хотел отключить смс на дебетке Моя Картка, пишет: "В цілях безпеки смс-банкінг не може бути відключено". 2 раза пробовал. Наверное, придется закрывать карту в отделении, а для входа в ощад24 есть Моя Кредитка. Дебетку брал, когда ещё не было кредитки.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2060
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
15
8
11
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:18

Striker
Проверяю - в кабине по МК светит - налаштування повідомлень номер телефону ... відключити - пускает отключить, но остается ... відключити.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 31.10.12
Подякував: 438 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:39

Striker а по кредитці немає обов'язку забезпечувати оборот чи певну кількість покупок?
KVV
 
Повідомлень: 839
З нами з: 29.11.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:56

Может выбрать "информирование на имейл" или в ощад24, чтоб не платить за смски?

Шановний клієнте!
Шановний клієнте!
3 липня 2021 12:13
Оберіть зручний для себе канал інформування, щоб дізнаватися про зміни щодо банківського обслуговування, тарифів чи надання послуг для ваших рахунків:

е-mail;
Ощад 24/7;
Viber/SMS.
Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, скористайтеся чат-ботом : «Мої рахунки» – «Мої тарифи» – «Канал інформування» – уведіть чотири останні цифри вашої картки – «Отримувати повідомлення на е-mail». Після цього повідомлення будуть надходити на вказаний на е-mail.

Або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок. Заздалегідь записатися онлайн до відділення можна за посиланням:

Щоб отримувати інформацію через Ощад 24/7 або Viber/SMS, повідомте про своє рішення за допомогою чат-боту (обравши в розділі «Мої тарифи» пункт «канал інформування»), дзвінком до контакт-центру Ощаду (за телефонами: 0800 210 800, 044 363-01-33) або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок.

Не обрали зручний для себе канал зв`язку? Ми самостійно визначимо найбільш оптимальний спосіб повідомляти вас про всі зміни. Просимо звернути увагу, що ризик, пов'язаний з неотриманням інформації щодо банківського обслуговування, тарифів та надання послуг покладається на клієнта.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14843
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8055 раз.
Подякували: 3898 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1823182418251826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, Ferlakur, ingtrans, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.