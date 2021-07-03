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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:28
demichh написав:
Платежи на ибан же с комиссией?
Там залежить від отримувача комунальних платежів - по ряду отримувачів (партнерів) є договір і комісії немає, а бездоговірні комунальні на IBAN справді йдуть з комісією від 0,5% до 1,5% мін. 3 грн.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:37
MASolomko написав:
Есть дебетовая "Моя картка" (МК). Брали исключительно для для бесплатных SMS, чтобы входить в Ощад24/7 и мониторить нулевые балансы по муниципальной карте. Теперь или закрыть МК в отделении или отключить SMS-ки?
От мене теж смущає комісія за СМС по дебетці МК, якої раніше не було. Тепер СМС без комісії залишилися в ТП "Мій комфорт" для картки "Моя кредитка".
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:57
Хотел отключить смс на дебетке Моя Картка, пишет: "В цілях безпеки смс-банкінг не може бути відключено". 2 раза пробовал. Наверное, придется закрывать карту в отделении, а для входа в ощад24 есть Моя Кредитка. Дебетку брал, когда ещё не было кредитки.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:18
Striker
Проверяю - в кабине по МК светит - налаштування повідомлень номер телефону ... відключити - пускает отключить, но остается ... відключити.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:39
Striker а по кредитці немає обов'язку забезпечувати оборот чи певну кількість покупок?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:56
Может выбрать "информирование на имейл" или в ощад24, чтоб не платить за смски?
Шановний клієнте!
Шановний клієнте!
3 липня 2021 12:13
Оберіть зручний для себе канал інформування, щоб дізнаватися про зміни щодо банківського обслуговування, тарифів чи надання послуг для ваших рахунків:
е-mail;
Ощад 24/7;
Viber/SMS.
Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Ощаду на свій е-mail, скористайтеся чат-ботом : «Мої рахунки» – «Мої тарифи» – «Канал інформування» – уведіть чотири останні цифри вашої картки – «Отримувати повідомлення на е-mail». Після цього повідомлення будуть надходити на вказаний на е-mail.
Або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок. Заздалегідь записатися онлайн до відділення можна за посиланням:
Щоб отримувати інформацію через Ощад 24/7 або Viber/SMS, повідомте про своє рішення за допомогою чат-боту (обравши в розділі «Мої тарифи» пункт «канал інформування»), дзвінком до контакт-центру Ощаду (за телефонами: 0800 210 800, 044 363-01-33) або ж заповніть заяву про свій вибір у будь-якому відділенні Ощаду в межах регіону, де у вас відкрито рахунок.
Не обрали зручний для себе канал зв`язку? Ми самостійно визначимо найбільш оптимальний спосіб повідомляти вас про всі зміни. Просимо звернути увагу, що ризик, пов'язаний з неотриманням інформації щодо банківського обслуговування, тарифів та надання послуг покладається на клієнта.
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