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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:10

  KVV написав:а по кредитці немає обов'язку забезпечувати оборот чи певну кількість покупок?

Немає.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:16

Если ИБ привязан к МК, то чтобы закрыть МК, надо сначала убить учетку ИБ, или не обязательно?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3967
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Подякував: 236 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:26

  Ferlakur написав:Если ИБ привязан к МК, то чтобы закрыть МК, надо сначала убить учетку ИБ, или не обязательно?

Не обовязково.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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