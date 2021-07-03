Немає.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:10
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:16
Если ИБ привязан к МК, то чтобы закрыть МК, надо сначала убить учетку ИБ, или не обязательно?
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:26
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, novichok, Shaman, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|