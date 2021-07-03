Немає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:10
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:16
Если ИБ привязан к МК, то чтобы закрыть МК, надо сначала убить учетку ИБ, или не обязательно?
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:26
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:56
Re: Ощадбанк
После закрытия МК, к которой привязан ИБ, учётка будет и дальше исправно работать? SMS-ки же на муниципальную карту никак не подключаться ж?
Додано: Нед 04 лип, 2021 18:24
Мы же помним как они самостоятельно подключали смс к картам (прикрываясь что нужно для интерет банкинга). Лучше закрыть ИБ а потом закрыть карты (отключить смс по картам).
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