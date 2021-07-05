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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:52
Sanio написав: Scholar написав:
Виглядає так, що "мій рахунок" без обмеження кількості знять у касі
Так, у ТП "Мій рахунок" (пенсія, соцвиплати) зняття готівки у касі та своїх банкоматах без обмеження кількості та суми, в чужих банкоматах - ліміт 10 тис. грн. на місяць. Але всі зміни по ТП з 01.08.2021.
Мій рахунок - це ще і під депо
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Scholar
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:10
KVV написав:
а по кредитці немає обов'язку забезпечувати оборот чи певну кількість покупок?
Немає.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:16
Если ИБ привязан к МК, то чтобы закрыть МК, надо сначала убить учетку ИБ, или не обязательно?
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Ferlakur
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:26
Ferlakur написав:
Если ИБ привязан к МК, то чтобы закрыть МК, надо сначала убить учетку ИБ, или не обязательно?
Не обовязково.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:56
После закрытия МК, к которой привязан ИБ, учётка будет и дальше исправно работать? SMS-ки же на муниципальную карту никак не подключаться ж?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:24
Мы же помним как они самостоятельно подключали смс к картам (прикрываясь что нужно для интерет банкинга). Лучше закрыть ИБ а потом закрыть карты (отключить смс по картам).
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:31
Закрыл сегодня МК, в ощад 24/7 ещё могу зайти, счёт будут закрывать аж 90 дней
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mikos
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