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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:52

  Sanio написав:
  Scholar написав:Виглядає так, що "мій рахунок" без обмеження кількості знять у касі

Так, у ТП "Мій рахунок" (пенсія, соцвиплати) зняття готівки у касі та своїх банкоматах без обмеження кількості та суми, в чужих банкоматах - ліміт 10 тис. грн. на місяць. Але всі зміни по ТП з 01.08.2021.


Мій рахунок - це ще і під депо
Scholar
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  KVV написав:а по кредитці немає обов'язку забезпечувати оборот чи певну кількість покупок?

Немає.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:16

Если ИБ привязан к МК, то чтобы закрыть МК, надо сначала убить учетку ИБ, или не обязательно?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:26

  Ferlakur написав:Если ИБ привязан к МК, то чтобы закрыть МК, надо сначала убить учетку ИБ, или не обязательно?

Не обовязково.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:56

Re: Ощадбанк

После закрытия МК, к которой привязан ИБ, учётка будет и дальше исправно работать? SMS-ки же на муниципальную карту никак не подключаться ж?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:24

Мы же помним как они самостоятельно подключали смс к картам (прикрываясь что нужно для интерет банкинга). Лучше закрыть ИБ а потом закрыть карты (отключить смс по картам).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:31

Re: Ощадбанк

Закрыл сегодня МК, в ощад 24/7 ещё могу зайти, счёт будут закрывать аж 90 дней :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:38

Re: Ощадбанк

Есть у знакомого карточка системы "Простір". Как можно на неё перевести деньги или её пополнить третьим лицом, у которого есть ощадовские карты Visa/Mastercard?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:48

  MASolomko написав:Есть у знакомого карточка системы "Простір". Как можно на неё перевести деньги или её пополнить третьим лицом, у которого есть ощадовские карты Visa/Mastercard?

СЭПом точно можно. Кроме того в Ощад 24 есть в меню "платежи" пункт "платеж на карту Ощадбанка" - скорее всего там получится перевести - ведь это будет не классический р2р, а скорее с2а. Еще есть там же (в платежах) перевод по номеру телефона - если у владельца простора это единственная карта ощАДа, то тоже с большой вероятностью на нее зайдет (если есть еще карты ощАДа могут быть варианты)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:53

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Есть у знакомого карточка системы "Простір". Как можно на неё перевести деньги или её пополнить третьим лицом, у которого есть ощадовские карты Visa/Mastercard?

СЭПом точно можно. Кроме того в Ощад 24 есть в меню "платежи" пункт "платеж на карту Ощадбанка" - скорее всего там получится перевести - ведь это будет не классический р2р, а скорее с2а. Еще есть там же (в платежах) перевод по номеру телефона - если у владельца простора это единственная карта ощАДа, то тоже с большой вероятностью на нее зайдет (если есть еще карты ощАДа могут быть варианты)

Есть безнал гривна на карте,открывался как Моя Карта,ранее СЕП был до 5000 без комиссии, теперь каким образом с мобильных сбережений выйти без комиссии?
sens
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