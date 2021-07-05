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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1825182618271828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:49

Re: Ощадбанк

СЭПом не получится. А через терминалы Ощада?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:15

Re: Ощадбанк

Чи правильно я розумію, що з картки Мій комфорт скрізь комісія за виведення грошей? Хотіла перекинути на свою ж картку Мій рахунок, написало недостатньо коштів. Видно, не вистачає на комісію.

Взагалі ситуація була наступна. Відкривався депозит з картки Мій рахунок. По закінченню депозиту чомусь впав на Мій комфорт. Депозит відкривати не хочеться, тим більше самий мінімальний у них на 3 місяці.

Що порадите? Щось підзадовбав мене цей банк (
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:24

taya77 платіж за довільними реквізитами в середині банку безкоштовний -Мій комфорт->Мій рахунок->каса/банкомат.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:25

  taya77 написав:Чи правильно я розумію, що з картки Мій комфорт скрізь комісія за виведення грошей? Хотіла перекинути на свою ж картку Мій рахунок, написало недостатньо коштів. Видно, не вистачає на комісію.

Взагалі ситуація була наступна. Відкривався депозит з картки Мій рахунок. По закінченню депозиту чомусь впав на Мій комфорт. Депозит відкривати не хочеться, тим більше самий мінімальний у них на 3 місяці.

Що порадите? Щось підзадовбав мене цей банк (


Зняти готівкою в касі і закинути на мій рахунок
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:18

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Зняти готівкою в касі

Там комісії немає з Моєї карти?
Квесторе_поверніться
 
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