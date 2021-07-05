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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:49
Re: Ощадбанк
СЭПом не получится. А через терминалы Ощада?
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:15
Re: Ощадбанк
Чи правильно я розумію, що з картки Мій комфорт скрізь комісія за виведення грошей? Хотіла перекинути на свою ж картку Мій рахунок, написало недостатньо коштів. Видно, не вистачає на комісію.
Взагалі ситуація була наступна. Відкривався депозит з картки Мій рахунок. По закінченню депозиту чомусь впав на Мій комфорт. Депозит відкривати не хочеться, тим більше самий мінімальний у них на 3 місяці.
Що порадите? Щось підзадовбав мене цей банк (
Додано: Вів 06 лип, 2021 13:24
taya77 платіж за довільними реквізитами в середині банку безкоштовний -Мій комфорт->Мій рахунок->каса/банкомат.
Додано: Вів 06 лип, 2021 15:25
Зняти готівкою в касі і закинути на мій рахунок
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:18
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 06 лип, 2021 17:19
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